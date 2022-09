Antonella Clerici fa un appello: “Non dite più quanti anni ho”

Antonella Clerici stufa di leggere la sua età accanto al nome svela gli anni che pensa di avere

Quanti anni ha Antonella Clerici? E’ una delle domande che i curiosi chiedono sempre sui loro beniamini e sui personaggi famosi in genere. Non è la prima volta che la Clerici batte sull’età che i giornali, i siti, riportano sempre, anche quando non c’è alcuna necessità di farlo. E’ questo il punto e qui arriva l’appello di oggi della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. Dal suo studio, nel bosco di Rai 1, invita spesso ad alcune riflessioni che possono apparire poco importanti ma non lo sono. La leggerezza è quella di sempre ma non è superficialità e con il sorriso ma schietta, diretta, chiede di non pubblicare più l’età di uomini e donne, soprattutto la sua.

Antonella Clerici: “Noi abbiamo l’età che dimostriamo”

Per galanteria un tempo non di sottolineava l’età di una donna, non si chiedeva mai l’età ad una signora ma l’età dei personaggi famosi l’abbiamo sempre letta ovunque. “Basta mettere l’età perché noi abbiamo l’età che dimostriamo. A me per esempio hanno detto che mostro 45 anni e io voglio avere sempre 45 anni” nessun capriccio da parte della Clerici che ci fa sorridere e riflettere. Ha ragione e dice ciò che pensa.

“Sono contraria a dire l’età, facciamo una petizione” fa notare che è una cosa che accade solo in Italia perché in altri Paesi non hanno la necessità di scrivere l’età di un personaggio famoso e di ripeterlo di continuo.

Ma la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha sempre detto che l’età più bella per lei è tra i 40 e i 50 anni, anche per questo desidera fermarsi ai 45, perché non è solo l’età che dimostra ma anche quella che sente di avere. Sarebbe davvero un gesto carino evitare di sottolineare ogni volta gli anni di una persona, di tutti, non solo delle donne, salvo se è la diretta interessata a volerla dire. Tanto l’anno di nascita è scritto ovunque, è il continuo ribadirlo che è da evitare.