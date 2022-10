Manuela Arcuri non ha rimpianti: “Rifarei tutto allo stesso modo”

Nonostante tutto Manuela Arcuri non ha rimpianti: è rimasta lontana dal giro per il matrimonio e per il figlio

Lo scorso luglio Manuela Arcuri ha coronato il suo sogno, ha sposato il padre di suo figlio, era un matrimonio che sognava da tempo ed è stato da favola. A Confidenze Manuela Arcuri però racconta anche che le nozze e il figlio l’hanno tenuta lontana dal suo lavoro. Non le importa, rifarebbe tutto, ogni cosa, anche attendere che il suo bambino crescesse per farlo partecipare in modo attivo al matrimonio con il suo papà. 45 anni portati in modo incantevole e la Arcuri è pronta a tornare, adesso sembra pronta davvero e spiega che il 2022 è un anno pieno di cose che le hanno fatto e le fanno bene. Questo per l’attrice è l’anno della rinascita, lo è anche per la Manuela che in pochi conoscono.

Manuela Arcuri e l’anno della rinascita

“Se dovessi tornare indietro, rifarei tutto allo stesso modo. Nel senso che mi sposerei già mamma, perché il fatto che nostro figlio Mattia che ha 8 anni abbia potuto partecipare alla cerimonia lo reputo un valore aggiunto” rifarebbe quindi tutto e quel tutto include sia la vita privata che professionale perché Manuela ha voluto costruire la famiglia che tanto desiderava, seguire sempre suo figlio e non perdersi niente.

Le nozze arrivate dopo 10 anni di storia d’amore con Giovanni Di Gianfrancesco e adesso la Arcuri sta vivendo un altro periodo intenso e racconta che sta benissimo. “Sono tornata sul set, ma ho intrapreso anche strade parallele al mio lavoro – spiega – Con Giovanni abbiamo fondato una piccola casa di produzione, partendo in punta di piedi. L’idea era realizzare videoclip ma ad aprile saremo impegnati con il primo film, una copruduzione italo-spagnola. Un thriller, una storia che ci ha appassionati. Nel cast ci sarò anche io, ma non sarò la protagonista”.

Al cinema, sarà presto con “Gli artigli dell’aquila”, un film di Alex Visani, nelle sale per la fine di ottobre.