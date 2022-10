Totti ricorda il padre e commuove tutti: “Guardami affrontare questa vita”

Francesco Totti ricorda il padre, per lui ha un messaggio: “Nascosi anni di felicità… E guardami affrontare questa vita come fossi ancora qui”



E’ con un commovente post sui social che Francesco Totti oggi ricorda il padre morto due anni fa. Il dolore è ancora vivo, era fortissimo il loro legame e sembra che anche la morte di Enzo Totti abbia contribuito a cambiare la vita dell’ex calciatore. Il messaggio di Totti a suo padre è così tenero ma il riferimento di Francesco è evidente, parla anche di oggi, del suo presente, di quanto gli manca e di quanto vorrebbe fosse accanto a lui adesso. Una foto del passato, suo padre che lo guarda, Francesco che lo abbraccia: “2 anni senza di te” ma aggiunge un brano, una canzone di Tiziano Ferro: “Per dirti ciao”. E’ anche tra le parole del testo il messaggio che spera arrivi in qualche modo al papà.

La canzone che Francesco Totti dedica a suo padre a due anni dalla morte

“Nascosi anni di felicità… E guardami affrontare questa vita come fossi ancora qui” sono queste le frasi che l’ex calciatore sceglie di dedicare a suo padre Enzo. E’ terribile il distacco che hanno vissuto, è quello che purtroppo accomuna tante famiglie che hanno perso una persona cara durante la pandemia. Enzo Totti è morto nel 2020 a causa del Covid, da solo, in ospedale, senza che nessuno della famiglia potesse incontrarlo. Un dolore difficile da superare. In quel periodo anche Francesco venne contagiato e rimase in silenzio a lungo, chiuso in una sofferenza che forse dura ancora oggi. Non poter vivere gli ultimi momenti di vita di un genitore in difficoltà è un senso di colpa difficile da mandare via.

Oggi Enzo Totti vedrebbe la vita di suo figlio così trasformata, senza più il matrimonio che tutti ammiravano. Chissà cosa gli avrebbe detto, quali consigli gli avrebbe dato. Sono trascorsi due anni ed è cambiato tutto ma non l’amore che lega padre e figlio.