Cristina Marino si allena in gravidanza e risponde alla polemica: “Non sono fissata”

Cristina Marino sta per diventare mamma per la seconda volta, mostra il suo allenamento ma viene aggredita

Cristina Marino è incinta del secondo figlio è in gran forma e ovviamente non rinuncia all’allenamento, sa che fa bene non solo a lei ma anche al bebè, inoltre è il suo lavoro. Non credeva di dovere dare delle spiegazioni per un video in cui mostra come ci si può allenare anche con il pancione e invece anche questa volta è scoppiata la polemica. Cristina Marino mantiene la calma ma anticipa che presto smetterà di rispondere a chiunque. “Non sono fissata come dite voi” ma purtroppo deve spiegare che gli ignoranti sono gli altri, non di certo lei che ovviamente prima di suggerire gli esercizi fisici da fare anche in gravidanza li ha non solo provati su se stessa ma si è confrontata con dei medici, con altri esperti. Cristina Marino sarà presto mamma per la seconda volta, è vero che è una grande appassionata di fitness ma è anche esperta e i suoi workout per le future mamme e per le neomamme sono frutto di studio, di preparazione, di lavoro vero.

Cristina Marino da sempre in gran forma

Dopo la nascita di Nina Speranza l’abbiamo vista tornare in forma in breve tempo, nei suoi tempi. Perché fermarsi in gravidanza? E’ del tutto sbagliato se non ci sono problemi, così come è sbagliato mangiare di tutto. “Tutto ciò che faccio lo faccio con grandissima coscienza, sono già stata incinta… Non è frutto della mia ossessione, anzi. E poi prima di parlare, fatelo con criterio… E’ veramente datato e ignorante pensare che in gravidanza si possa mangiare tutto quello che ci va. Rimanere in forma, mangiare sano, sono regali che fate a voi stesse e ai vostri figli”.

Sono tantissime le donne che seguono i suoi consigli, i suoi progetti di lavoro, niente di improvvisato ma ben altro; poi c’è chi parla per invidia e ignoranza e la moglie di Luca Argentero con pazienza cerca di far capire che non è certo lei a sbagliare. Intanto, lei continua ad allenarsi e con lei molte altre mamme.