Cristina Marino e Luca Argentero: arriva un fratellino o una sorellina per Nina?

Maschio o femmina? Il gossip svela se per Luca Argentero e Cristina Marino è in arrivo un figlio o una figlia dopo Nina Speranza

Cristina Marino e Luca Argentero non hanno ancora svelato se il secondo figlio in arrivo sarà maschio o femmina, se la piccola Nina Speranza avrà un fratellino o una sorellina con cui crescere. Ci pensa Diva e Donna a dare l’annuncio svelando se sarà maschio o femmina e di certo facendo innervosire Luca Argentero e Cristina Marino. L’attore non avrebbe voluto condividere nulla di questa seconda gravidanza, così premuroso nel difendere la sua famiglia e nel godersi tutta la felicità che gli regalano Cristina e Nina. La Marino invece prevedendo che a Venezia in molto avrebbero notato subito lo stato interessante ha voluto anticipare come sempre il gossip e dare il dolce annuncio. “Io, te, Nina e una nuova luce” senza svelare se il bebè sarà maschio o femmina. Ed ecco che il gossip non si sa come anticipa tutto o forse ci prova.

Cristina Marino in attesa di un maschietto o di una bimba?

Tra le notizie di gossip non ufficiali Diva e Donna annuncia che Cristina Marino e Luca Argentero sono in attesa di un maschietto, che Nina Speranza avrà un fratellino. E’ vera la notizia? La coppia tiene la bocca chiusa, non si lascia sfuggire alcun indizio, non ha alcuna intenzione di confermare se avranno una figlia o un figlio. Magari avranno già scelto il nome del bambino ma non lo diranno se non dopo il parto.

Cristina Marino non ha detto nulla sul mese di gravidanza, non si conosce di certo la presunta data del parto. Tutto resta in famiglia e sarà così fino alla fine ma a chi fa notare che la modella e imprenditrice è al terzo mese di gravidanza facciamo notare che forse il bebè nascerà un po’ prima, il pancino di Cristina Marino è già quasi pancione. Maschio o femmina la vita per Argentero e la Marino tra qualche mese sarà ancora più bella, lo dicono entrambi continuando da sempre con le dichiarazioni d’amore per la loro famiglia.