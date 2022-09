Il dolcissimo annuncio di Luca Argentero: Cristina Marino incinta, presto in 4

Dai social arriva il dolcissimo annuncio di Luca Argentero: Cristina Marino è incinta, primo scatto con il pancione

Non ama molto il mondo del gossip e questo lo sappiamo bene, Luca Argentero lotta con tutte le sue forze per mantenere il più privato possibile quello che riguarda la sua famiglia e probabilmente, dopo l’annuncio di oggi, si comprende anche perchè nelle ultime settimane l’attore fosse molto nervoso con i paparazzi che spesso inseguono lui e la sua famiglia. Luca voleva probabilmente proteggere ancora una volta la sua famiglia da notizie date in pasto ai media senza rispetto. Oggi infatti l’attore ha fatto un dolce annuncio sui social: Cristina Marino è incinta, sarà presto mamma bis dopo la nascita della meravigliosa Nina Speranza. Per Luca e Cristina quindi secondo bebè in arrivo. “Presto saremo in 4” ha scritto Luca sui social, postando una dolcissima foto di famiglia. Nello scatto, ci sono Luca e Cristina al mare insieme alla piccola Nina Speranza e, con le luci meravigliose del tramonto, si vede anche il pancione di Cristina. Le prime forme ci sono tutte, quelle per capire che questa, è stata una estate magica per la Marino e suo marito, che hanno cercato in tutti i modi di non far trapelare la notizia, in modo da essere loro a scegliere come raccontarlo e annunciarlo. E oggi, questa dolce, dolcissima notizia che ci riempie davvero il cuore di gioia, perchè una vita che sta per sbocciare, è sempre qualcosa di speciale.

“Io, te, Nina e una nuova luce” ha scritto Luca sui social postando la bellissima foto in cui tiene in braccio la sua prima figlia. E chissà, magari sarà un’altra femminuccia a arrivare in casa Marino-Argentero. A un anno dal matrimonio, una bellissima notizia per la coppia, che innamoratissima, si gode questa gioia immensa. In pochissimi minuti sotto il post dell’attore, protagonista di Doc-Nelle tue mani, sono arrivati migliaia di messaggi tutti pieni d’amore con le congratulazioni per questa meravigliosa notizia! E ovviamente arrivano anche i nostri auguri a questa bellissima coppia!