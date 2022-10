Beatrice Valli è incinta del quarto figlio o è colpa del lattosio?

Beatrice Valli è incinta? Molti non credono sia colpa del lattosio. Intolleranza o gravidanza?

Beatrice Valli è incinta? Aspetta il quarto figlio? I fan lo sperano, il dolce pettegolezzo diventa sempre più grande ma sembra che qui ci sia lo zampino del lattosio. Incinta o gonfia, Beatrice Valli ha svelato il segreto. C’è chi ha pensato che il pettegolezzo sul pancino, sulla quarta gravidanza di Beatrice Valli fosse perfetto per attirare un po’ di attenzione in più, per farsi un po’ di pubblicità in più. L’ex volto di Uomini e Donne ha presentato la sua seconda capsule collection di gioielli “Pure Lei” e per l’occasione ha sfoggiato un abito attillato, dal colore delizioso. La rotondità al ventre è apparsa subito evidente e in tantissimi si sono scatenati con i commenti, già certi che la loro beniamina fosse pronta al dolce annuncio. Una nuova gravidanza per Beatrice Valli e Marco Fantini ma nessuno dei due aveva detto nulla?

Beatrice Valli mamma per la quarta volta?

La coppia adora le grandi famiglie e quel pancino sotto l’abito rosa era davvero evidente ma chi è intollerante sa bene che basta poco per avere la pancia gonfia. La sorella, Ludovica Valli, ha appena svelato che attende un maschietto, che la sua primogenita Anastasia avrà un fratellino.

Poi Beatrice Valli in una storia ha svelato che è tutta colpa del lattosio. Non è incinta ma è semplicemente intollerante e non è stata molto attenta nel mangiare. Sicura? Non tutti le credono, c’è chi è ancora convinta che Beatrice Valli non abbia una pancia da gonfiore ma sia incinta del quarto figlio.

Tra i commenti che continuano a riempire il suo profilo social alcuni intolleranti al lattosio sono sicuri che sia in dolce attesa, perché quel ventre non è quello di chi si gonfia per intolleranza. “Anche io sono intollerante al lattosio e quando mi gonfio così sto malissimo… tanto da eliminarlo completamente. Però… non mi sembra quel gonfiore” si legge tra i tanti commenti.. “Il lattosio non gonfia così e poi se una è intollerante mica lo assume!”. C’è chi chiede se è maschio o femmina. Insomma, molti non credono alla storia del lattosio e continuano ad attendere l’annuncio più dolce.