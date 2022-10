Michelle Hunziker rivela la sua dieta: “Mangio 125 g di proteine, carboidrati e grassi”

Michelle Hunziker svela la sua dieta:"Vi rivelo che ogni giorno mangio 125 grammi di proteine, 140 di carboidrati e 50 di grassi” e spiega tutto

Michelle Hunziker ha 45 anni e un fisico da fare invidia a chiunque. Alla rivista Chi rivela la sua dieta, quella che sembra rallenti l’invecchiamento ma la verità è che oltre al buon cibo Michelle Hunziker non perde mai occasione per allenarsi e nel tempo ha anche aggiunto la pesistica. A chi le chiede come faccia ad apparire così giovane risponde schietta: “Perché mi faccio un c.u*o così. Pratico sport, seguo uno stile di vita sano…” ma aggiunge anche che non si priva dei suoi momenti di svago e se può la sera non rinuncia ad un bicchiere di vino rosso. La forza di gravità non risparmia nessuna ma Michelle Hunziker non cede allo stesso tempo per lei niente diete fatte con sofferenza, magari se esagera recupera con lo sport però la sua dieta perfetta esiste e la rivela.

Michelle Hunziker cosa mangia ogni giorno

“Lo chieda alle mie amiche, difficilmente riescono a mangiare quello che mangio io. Si deve mangiare di tutto” “Guai a nutrirsi soltanto con un’insalatina e pensare di avere fatto bene! Per chi è appassionata di nutrizione come me, vi rivelo che ogni giorno mangio 125 grammi di proteine, 140 di carboidrati e 50 di grassi”. Ovviamente è la sua dieta, ognuno deve regolarsi in base al proprio corpo e all’attività svolta durante il giorno ma è chiaro il concetto di Michelle Hunziker.

Appare sempre perfetta, senza alcun difetto ma la Hunziker fa un’altra confessione. Lei crede di avere dei difetti come tutte, non solo i suoi alluci valghi ma anche le macchie che le sono venute dopo le gravidanze, quelle le nasconde con il trucco. Per gli altri difetti è necessario lo sport: “Aggiungo un’altra cosa, che ho scoperto da poco le arti marziali e l’importanza della pesistica per rafforzare la muscolatura e lavorare sulla postura”. La costanza premia sempre e anche l’entusiasmo nel fare tutto.