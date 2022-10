Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker di nuovo insieme e la più felice è Sole

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme e felici: è la foto che tutti aspettavano

E’ la foto che tutti attendevano, quella di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme come un tempo, forse non solo per amore delle loro figlie. Oggi è il compleanno di Sole Trussardi, la prima figlia della coppia; compie 9 anni ed è emozionatissima. La piccola è così felice davanti alla sua torta, tra mamma e papà. E’ Michelle Hunziker a pubblicare lo scatto taggando questa volta anche Tomaso che ha subito condiviso la foto tra le sue storie. Sono dolcissimi i sorrisi di tutti e quattro, c’è ovviamente anche la piccola Celeste, ma gli occhi sono tutti puntati sulla coppia e sulla festeggiata che abbraccia forte la sua mamma sotto lo sguardo felice del papà.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi escono allo scoperto dopo la festa di Sole?

E’ già da un po’ di tempo che il gossip racconta di un loro riavvicinamento. Tomaso non è mai stato beccato con un’altra donna, la Hunziker credeva di avere trovato un nuovo amore con Giovanni Angiolini ma tutto si è spento prima della fine dell’estate. Dicono che Michelle e Tomaso si siano ritrovati, capaci anche loro di dimenticare.

Una festa di compleanno in rosa per Sole Trussardi, anche la sua mamma si è vestita total pink, felice per il party della sua bambina. Ha scattato il selfie allo specchio allestito da Il mondo di Meg, ancora una volta ha scelto la stessa ludoteca. Una moderna Barbie che sta per diventare nonna e che non vede l’ora di coccolare il suo nipotino.

Chissà se davvero riuscirà a ricostruire il suo matrimonio con Tomaso. “Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre” aveva confidato a Verissimo la Hunziker mentre era convinta fosse finita per sempre. Oggi la coppia festeggia anche l’anniversario di matrimonio o forse una separazione felice, lo scopriremo presto.