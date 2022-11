La replica di Nuccetelli al team legale di Antonella Fiordelisi: “Totti non la conosce”

Non ci sono scuse da fare ma Alex Nuccetelli aggiunge anche altro su Totti e Antonella Fiordelisi

Il team legale della dottoressa Antonella Fiordelisi, ha preso posizione poche ore fa, dopo le dichiarazioni di Alex Nuccetelli che ormai da mesi, è diventato il portavoce di Francesco Totti. Forse l’ex capitano della Roma non ha voglia di investire i suoi soldi in un ufficio stampa degno di tale nome e preferisce lasciare la parola agli amici che commentano la qualunque, come è successo anche dopo il racconto della Fiordelisi. Nella casa del Grande Fratello VIP 7, Antonella ha raccontato che in risposta a una storia, Totti le aveva inviato una richiesta di messaggio. Ora non ricorda bene di preciso cosa fosse, ma si può sempre verificare dal suo cellulare. Le parole di Antonella Fioredelisi sono state chiaramente riportate da tutti i giornali, se n’è parlato anche in diretta al GF VIP e dopo la puntata, è arrivato il commento di Nuccetelli, che ha smentito la ragazza, raccontando quella che sarebbe la versione dei fatti di Totti. Dopo questi fatti, il team legale della dottoressa Fiordelisi è sceso in campo, chiedendo delle scuse pubbliche da parte dell’ex calciatore e da parte del Nuccetelli, diventato appunto, suo portavoce. Scuse che non sono arrivate anzi. Nelle ultime ore, l’ex marito di Antonella Mosetti, ha aggiunto altro.

Alex Nuccetelli torna a parlare di Totti e Fiordelisi

Nuccetelli ha spiegato: “Prima di tutto dico che io non devo giustificarmi di nulla. Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Lui non sa usare bene i social e mi ha detto che spesso si trova like e lui manda un saluto o un messaggio ma mi ha giurato di non conoscere Antonella.” Antonella non ha mai detto di conoscere Totti, ha detto appunto che ha ricevuto una richiesta di messaggio, che poteva essere anche solo un saluto, le due versioni quindi, possono coincidere fino a questo punto della narrazione.

Poi ha continuato: “Mi stanno arrivando messaggi e telefonate che indicano l’assoluta bontà della Fiordelisi, che non alludeva ad avances di Francesco nei suoi confronti. Dove probabilmente ci potrebbe essere un civile ciao o grazie dovuto ai molteplici like ricevuti nelle sue storie.” Ed è forse questo il succo di quello che è realmente accaduto. Ma Nuccetelli non si è fermato qui, come avrebbe potuto fare e ha fatto invece delle illazioni aggiungendo: “Lascio al pubblico, che non è stupido, come a volte si ricerca l’attenzione mediatica ma su questo fatto specifico penso sia chiaro. Se il ciao fosse stato di un pinco pallo qualsiasi non se ne sarebbe parlato al Grande Fratello Vip.”