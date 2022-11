La verità di Totti su Antonella Fiordelisi la racconta l’amico del cuore

Ecco cosa ha confidato Francesco Totti su Antonella Fiordelisi

Francesco Totti ha già troppi problemi tra il divorzio da Ilary Blasi e la nuova storia d’amore con Noemi e il pettegolezzo su Antonella Fiordelisi può solo creare altri guai. E’ stata però la vippona a fare il nome dell’ex calciatore. Nella casa del GF Vip ha infatti fatto capire che Totti le avrebbe scritto su Instagram. Sembra sia accaduto in estate, un semplice saluto o qualcosa di più? In ogni caso Totti ha smentito, anzi come sempre ci ha pensato l’amico del cuore a smentire al suo posto. E’ ancora una volta Alex Nuccetelli a riportare le parole che gli avrebbe confidato l’ex capitano della Roma. Sembra che Totti gli abbia confidato di non avere mai avuto contatti con Antonella Fiordelisi, ovviamente il pr ne ha approfittato per aggiungere anche altro.

E’ su Biccy che Alex ha riportato quanto detto da Totti: “Questa Fiordelisi è una vittima della società di oggi. Lei è un po’ recidiva, io ho parlato con una persona che la conosce benissimo e mi ha detto che ha vissuto sempre di situazioni di gossip… che sciacalli su fatti spiacevoli altrui non mi sembra una cosa carina. Così si comportano gli sciacalli e gli avvoltoi”.

La difesa di Totti c’è ma c’è anche altro, ripete che lui Francesco lo conosce bene, da 20 anni, e non gli direbbe mai una bugia. Sottolinea che l’ex marito di Ilary Blasi in questo momento è vulnerabile e non merita il gossip che gli gira intorno. “ Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’”.

Come sempre scatta la difesa: “Mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello. Certe volte tacere è più edificante”.