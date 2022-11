Carlotta Mantovan gioca a teatro con Stella e Fabrizio Frizzi è sempre lì

Carlotta Mantovan commuove mostrando il gioco che la sera fa con sua figlia, Stella Frizzi

Carlotta Mantovan si lascia andare e un post dopo l’altro, con la delicatezza di sempre, mostra un po’ della sua vita con la piccola Stella e con la presenza costante di Fabrizio Frizzi. Lui è in ogni cosa, nei giochi di Stella con la sua mamma, nel piano del papà che la bimba suona, nell’alba e nel tramonto che Carlotta Mantovan mostra a tutti dopo averli ammirati con la meraviglia di sempre. Stella Frizzi gioca a teatro, è il gioco che ogni sera fa con la sua mamma mettendo in scena le loro storie, dove il papà non manca mai. Toy Story, la voce dell’amatissimo cowboy Woody è di Fabrizio Frizzi, è lui che l’ha doppiato per i primi tre film poi purtroppo il conduttore è volato via; ma nel teatro costruito con una scatola di scarpe lui c’è sempre.

Carlotta Mantovan mostra un po’ del mondo di sua figlia

Il desiderio più grande di Fabrizio Frizzi era di vedere crescere la sua bambina, purtroppo non l’ha realizzato ma c’è Carlotta Mantovan che per Stella fa di tutto. “La sera giochiamo a teatro”, l’ha fatto Stella, l’ha costruito lei con una scatola di scarpe e con l’immaginazione. C’è Woody al centro del palco, c’è il suo papà.

“Meraviglioso modo di ricordare Fabrizio… che manca a chi rimpiange una televisione pulita ed elegante” commenta una follower. In tanti fanno i complimenti alla piccola Stella e su quel palco vedono Fabrizio e Carlotta. C’è tutto in una sola foto, ci sono i ricordi, l’amore, la semplicità di un gioco fatto soprattutto di fantasia. Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi avevano molto in comune e alla loro bimba lei trasmette tutto quello che era il suo papà, di certo anche fiera di mostrare che nonostante passino gli anni il suo pubblico non lo dimentica e non lo farà mai.