Nelle parole di Carlotta Mantovan tutto l’amore per Fabrizio Frizzi: Stella è come lui

Che emozione nel racconto di Carlotta Mantovan a Verissimo: tutto il suo amore per Fabrizio Frizzi e Stella

Ha gli occhi lucidi quando parla di Fabrizio Frizzi ma non perde mai il sorriso e il suo garbo. Carlotta Mantovan è stata ospite della puntata di Verissimo in onda il 30 ottobre per ricordare insieme a Silvia Toffanin uno dei conduttori più amati dal pubblico. E nella sua intervista, Carlotta, che fino a qualche mese fa lavorava anche in Rai per un programma di Rai 3, ha spiegato che adesso ha deciso di cambiare vita. La moglie di Fabrizio Frizzi, nello studio di Verissimo ha rivelato di non vivere più in Italia: “Mi sono trasferita in Francia con Stella. Avevo bisogno di prendere una pausa dalla mia vita romana e dalla televisione. Mi sono rifugiata nella natura e mi sono presa cura di noi due”. Un po’ come ha fatto la sua grande amica Antonella Clerici, che ha trovato pace nella sua casa nel bosco, e insieme in Francia, Antonella e Carlotta, passano spesso molto tempo, soprattutto durante i mesi estivi, visto che Maelle e Stella sono anche molto amiche.

La cura , a detta di Carlotta Mantovan, sta funzionando, ha spiegato: “Sono pronta anche a ritornare, ho compiuto un cammino che mi ha fortificato ulteriormente, ma avevo bisogno di questa pausa”.

Stella è il motore nella vita di Carlotta Mantovan

La conduttrice ha spiegato che insieme, sempre al suo fianco c’è la piccola Stella. E ha raccontato: “Stella è fantastica, si trova bene ovunque. È bilingue, mi piace che viva a contatto con gli animali, col verde. La mia famiglia è lei, potremmo spostarci ovunque e staremmo sempre bene”. La Mantovan spiega che la piccola ha preso tutto il meglio dei suoi genitori e in lei rivede le mani di Fabrizio, il suo sorriso, la sua gioia e anche l’essere molto affabile con gli altri.

Non poteva mancare un ricordo per Fabrizio, Carlotta spiega che lei e Stella ne parlano sempre, lo rivedono spesso nelle piccole cose che fanno insieme. “Era la persona onesta, simpatica, sincera che si vedeva in tv. La semplicità e il sorriso erano il suo tratto distintivo, ma dietro a quel sorriso c’era tanto studio. Era un grandissimo lavoratore” ha spiegato Carlotta Mantovan. E poi: “Fabrizio avrebbe avuto figli anche prima e Stella è venuta nel momento nel quale era opportuno, il destino ce l’ha portata nel giusto momento. Stella ricorda tutto di suo padre.” E quel nome, scelto non di certo per caso, oggi rappresenta tutto quello che Stella è e sarà per Fabrizio e per la sua dolce mamma.