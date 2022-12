Filippa Lagerback cura il viso solo con trattamenti che non gonfiano, niente ritocchi

Sul suo volto Filippa Lagerback non ammette ritocchi ma solo trattamenti che non gonfiano

Filippa Lagerback ha 49 anni e con orgoglio mostra il suo viso al naturale, dice no ai ritocchini che gonfiano, che trasformano il volto di una persona ma dice sì ai trattamenti giusti. Sui social Filippa svela il suo punto di vista, il desiderio di invecchiare riconoscendosi. E’ bellissima ma è cresciuta con il concetto della bellezza interiore, poi un po’ alla volta ha modificato il suo cammino, se prima era tutto superfluo da tempo dice sì a creme, trucchi e prodotti di bellezza ma Filippa Lagerback continua a dire no agli interventi chirurgici. Più volte i suoi agenti le hanno consigliato di rifarsi il naso e il seno, dando le giuste spiegazioni, lei ha detto sempre no. Si cura il giusto, usa le creme giuste e sceglie i trattamenti che non gonfiano.

Filippa Lagerback parla della sua scelta di bellezza

“Sono cresciuta con il concetto della bellezza interiore, dove guardarsi troppo allo specchio era sconsigliato e creme, trucchi e prodotti di bellezza erano considerati superflui, perche’ tanto l’interiore si nutre e cura in altri modi” poi però è diventata una modella ed è arrivata la tv e lì l’aspetto conta. “I miei agenti negli anni hanno “consigliato” interventi chirurgici: “dovresti rifarti il naso che fa ombra nelle foto” al “con un seno più grande potresti fare un calendario” ma sono sempre andata contro questi “preziosi consigli” con le parole della mamma ben chiare in testa”.

E’ sul suo profilo social che la moglie di Daniele Bossari confida: “Mi curo, il giusto, con creme e trattamenti che non gonfiano, non cambiano, non paralizzano né alterano il mio volto o la mia essenza – conferma – Vorrei invecchiare riconoscendomi, apprezzando il mio volto che cambia con gli anni. Sono felice di aver trovato un alleato che come me promuove la bellezza naturale, che si prende cura della mia pelle e che non vuole in nessun modo stravolgerla, ma accompagnarla in un percorso Naturale”.