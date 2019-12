Filippa Lagerback e il periodo più buio di Daniele Bossari: “Mi sono sentita in colpa per non aver capito”

Nella puntata di Che tempo che fa in onda l’8 dicembre 2019, Filippa Lagerback ha lasciato il suo posto, la poltrona in platea a Che tempo che fa, per accomodarsi al tavolo di Fabio Fazio al fianco di Daniele Bossari. Insieme parlano di quello che è stato uno dei momenti più complicati della vita di Daniele. Un momento difficile che li ha visti anche allontanarsi anche se mai nessuno avrebbe pensato che ci fossero così tante cose dietro a dei sorrisi di circostanza. E invece mentre Filippa provava a capire quello che succedeva nella vita di Daniele, suo marito era arrivato davvero al limite, tanto da arrivare anche a pensare al suicidio, come ha raccontato nelle sue ultime interviste parlando del libro che ha deciso di scrivere.

Nello studio di Fazio, la Lagerback ha parlato di quel momento dal suo punto di vista, spiegando quanto abbia sofferto.

FILIPPA LAGERBACK E DANIELE BOSSARI A CHE TEMPO CHE FA

Fazio chiede quindi a Filippa che cosa abbia provato in quel periodo e come abbia affrontato quel percorso. Non è stato sicuramente facile e anche oggi Filippa ne parla ancora ricordando la sofferenza, soprattutto quella dettata dal senso di colpa.

È molto difficile stare accanto a qualcuno che sta male quando non realizzi, lo sai dopo quanto quella persona ha sofferto. Mi sono sentita in colpa per non aver capito fino in fondo. Durante tutti questi anni io invece mi sentivo piena di gioia e felicità, dicevo a lui come deve fare per raggiungere la felicità che abbiamo insieme. Poi ho capito che ognuno ha la propria chiave e la propria storia. Ci ho messo tanta pazienza e amore.

E poi la parola passa a Daniele Bossari:

Nel momento in cui si sta male si fa fatica a decifrare la realtà ma adesso sto bene, da circa 3 anni. Rifiuti l’aiuto degli altri, anche le persone che provano a tirarti su, nello specifico parlo di Filippa. Ti metti in una condizione di protezione totale e non vuoi che questa persona veda questo di te. Mi sono chiuso.

Filippa spiega che nell’ultimo anno, dopo che Daniele si è così tanto aperto raccontando anche in tv parte del suo problema, e adesso lo ha fatto nel suo libro, tantissime persone le hanno scritto per chiedere una mano, per provare a superare dei momenti di disagio. Oggi è felice di sapere che altre persone, leggendo il libro di Daniele, La faccia nascosta della luce, possano trovare conforto.