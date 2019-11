Daniele Bossari a Verissimo parla del periodo più duro: dal tentato suicidio alla rinascita

La faccia nascosta della luce è il libro di Daniele Bossari, un libro con il quale il conduttore si racconta. Lo ha fatto anche nella casa del Grande Fratello VIP, un percorso che per lui ha segnato una sorta di rinascita. Da quel periodo buio fatto di depressione e di oscurità, Daniele Bossari è riuscito a uscire, in primis grazie a sé stesso, perchè quando affronti questo genere di problemi, anche se hai accanto persone speciali, solo con la tua forza puoi salvarti. Oggi Daniele ringrazia chiaramente anche tutte le persone che sono state al suo fianco nonostante tutto e racconta come è stato drammatico il percorso che lo ha persino portato a un passo dalla morte. Solo quando ha capito che stava per morire, per distruggere tutto, ha trovato nella sua anima la forza di rinascere. Ne parla anche nella puntata di Verissimo del 30 novembre 2019, con Silvia Toffanin. “Non trovavo una soluzione ai miei problemi e ho cominciato a pensare di eliminarmi, mi sembrava la cosa meno dolorosa per tutti” ha raccontato Daniele Bossari a Silvia Toffanin.

DANIELE BOSSARI: DAL BARATRO ALLA LUCE, ECCO IL RACCONTO A VERISSIMO

“Una sera ero a casa da solo, pioveva molto e ricordo di essere uscito perché era scattato l’allarme. Di fronte a casa c’era un cantiere aperto, così, in uno stato di totale confusione, ho deciso di scavalcare la recinzione. Mi sono arrampicato e mi sono ritrovato in bilico su una trave a 10 metri di altezza. Lì ho capito che l’ipotesi della morte stava per diventare reale”.

E ancora:

“Dopo essere scivolato sulla trave sono tornato a casa e lì c’è stato il risveglio. Mi sono guardato allo specchio e ho sentito un urlo fortissimo uscire dalla mia anima che mi ha fatto scattare qualcosa. Da quel momento c’è stata la ricostruzione della mia vita fino ad arrivare a oggi”.

Filippa è stata sempre al suo fianco e anche la sua famiglia è stata fondamentale ma a Silvia Toffanin spiega: “Se non scatta qualcosa dentro di te non c’è scampo, sei tu che decidi di salvarti “.

Non è la prima volta che Daniele trova la forza per raccontare quanto accaduto. Proprio grazie all’esperienza nella casa del Grande Fratello VIP aveva trovato la forza di spiegare quanto accaduto nel suo periodo peggiore:

L’intervista completa domani a Verissimo.