Ilary Blasi è bellissima col nuovo look: capelli e maxi pullover che diventa un abito

Sarà l'amore o il nuovo look a rendere Ilary Blasi ancora più bella?

Ilary Blasi è bellissima, il suo nuovo look arriva dalle nuove storie di Instagram e conquista tutti. Capelli più biondi e più lunghi, il maxi pullover arancione che diventa un mini abito e Ilary Blasi appare più seducente che mai. Merito anche dell’amore? Nei giorni scorsi tutti hanno visto le sue foto con l’imprenditore tedesco che l’avrebbe fatta innamorare. La conduttrice ovviamente non ne parla ma la paparazzata a Zurigo con Bastian non lascia molti dubbi. Ilary Blasi risponde con i suoi selfie, ancora una volta allo specchio, ancora una volta uno stile femminile, sa come attirare l’attenzione e chissà se anche Francesco Totti darà un’occhiata ai suoi selfie sui social.

Ilary Blasi e l’outfit sempre griffato

Ilary Blasi sceglie ancora una volta Chanel e trova sempre il modo per fare capire a tutti che il suo outfit non è solo trendy ma molto lussuoso. I maxi maglioni che diventano mini abiti sono uno dei must have della stagione fredda e lei sceglie l’arancione in morbida lana, non si lascia tentare solo dal nero. Abbina dei collant neri velati, preziosi in questo autunno e per l’inverno in arrivo. Infine, gli stivali neri alti fino alla coscia. Ed ecco che arriva la coloratissima pochette di Chanel, è della collezione autunno – inverno 2021/2022. Il logo ben evidente stampato a grandi lettere, colori e allegria. Un look vitaminico per la conduttrice Mediaset che continua a dimostrare che senza Totti sta benissimo.

L’ex calciatore si è rifatto una vita, lei non ci ha pensato nemmeno un attimo, desidera fare apparire questo. Nessun taglio ai capelli ma la sua chioma diventa ancora più lunga, ancora più bionda. Il tocco di luce nei capelli, nell’outfit scelto, sul suo viso ma come sempre non fa mancare l’ironia tra una storia e un selfie. Chissà cosa ci riserverà per il Natale in arrivo.