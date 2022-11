Le foto di Ilary Blasi e Bastian impazzano sul web ma la conduttrice tace (FOTO)

Ilary Blasi avrebbe ritrovato l'amore al fianco di Bastian: le prime foto su Chi con gli scatti più dolci

C’è davvero del tenero tra Ilary Blasi e Bastian? Ne sono assolutamente convinti i giornalisti della rivista Chi che questa settimana hanno confezionato uno scoop. Lungo servizio nell’ultimo numero della rivista di Alfonso Signorini dedicato proprio alla Blasi che a quanto pare, avrebbe iniziato una frequentazione con un bellissimo imprenditore tedesco. Di Bastian sappiamo pochissimo: ha un profilo social chiuso su instagram ma, come i più attenti avranno notato, tra i follower spicca proprio Ilary Blasi. A 24 ore di distanza dalla pubblicazione delle prime foto in anteprima, che anticipavano poi il servizio sulla rivista Chi, la conduttrice ha scelto la via del silenzio mentre le sue foto in compagnia di Bastian, impazzano sul web.

Tutti vogliono sapere qualcosa in più su Bastian e si chiedono chi sia questo “bono” paparazzato al fianco della nostra conduttrice.

Le prime foto di Ilary Blasi e Bastian

Di Ilary Blasi e il vichingo Bastian si sa poco, ma tanto basta per incuriosire i fan. Si sono conosciuti qualche settimana fa e sono stati paparazzati alla fine di un romantico weekend a Zurigo. La conduttrice, che si gode le ultime settimane di relax prima di tornare a lavoro per la prossima edizione dell’Isola dei famosi, ha trascorso qualche giorno di relax con la sua nuova fiamma in un albergo da mille e una notte in Svizzera. Pizzicati al tavolino del bar dell’hotel, i due si guardano intorno insospettiti dai flash, poi si rilassano e si scambiano sguardi e sorrisi d’intesa.

Lui è un imprenditore tedesco e vive a Francoforte. Insieme avrebbero soggiornato in un albergo esclusivo a cinque stelle, da 1600 euro a notte, con tanto di suite vista lago e spa con ogni comfort, da venerdì a domenica. Lo si legge in modo dettagliato sull’ultimo numero della rivista Chi che svela ogni dettaglio di questa relazione appena sbocciata. Secondo quanto ricostruito, come se fosse davvero un caso di cronaca, Ilary Blasi ha poi preso il volo per tornare a Roma dai suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel Totti. Negli scatti del settimanale “Chi” anche il saluto in aeroporto tra la Blasi e Bastian. Lui la avvolge in un dolcissimo abbraccio e i paparazzi immortalano il primo bacio della nuova coppia.