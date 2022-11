Il weekend di Ilary Blasi e Bastian, arrivano le foto dell’hotel

Ilary Blasi ha un nuovo amore, lui è Bastian e insieme hanno trascorso un weekend speciale

Il settimanale Chi racconta di un nuovo amore per Ilary Blasi, lui è Bastian e della coppia sono già state pubblicate le prime foto. Arrivano anche quelle dell’hotel dove Ilary Blasi e l’imprenditore tedesco avrebbero trascorso il loro weekend d’amore. Un fine settimana lussuoso, non c’è ancora nulla di confermato ma in ogni caso è una storia appena nata, è ancora presto per fare gli auguri. E’ la prima volta che Ilary Blasi viene beccata con un altro uomo dopo la separazione da Francesco Totti. Il gossip ha provato a fare più nomi sui suoi presunti flirt ma non c’è mai stata una prova. Questa volta il pettegolezzo non sembra solo una chiacchiera, la coppia si comporta in modo affettuoso, il legame sembra evidente. In più ci sono le foto dove avrebbero trascorso il romantico weekend.

Ilary Blasi a Zurigo per amore

L’addio a Francesco Totti è ormai lontano e dopo avere visto le tante foto dell’ex calciatore con Noemi Bocchi adesso il gossip segue Ilary Blasi e Bastian. Avrebbero trascorso un weekend romantico presso il lussuoso hotel The Dolder Grand a Zurigo, un hotel esclusivo con centro benessere. Si tratta di una struttura prestigiosa con una spa di 4000 metri quadri, sale eleganti, una collezione d’arte con oltre 100 opere.

E’ facile sapere le tariffe per prenotare una camera, basta guardare sul sito dell’hotel. La camera più semplice è a partire da 540 euro a notte. Per le suite, invece, si può arrivare anche a oltre 4000 euro a notte. Ci sono poi le più lussuose che contemplano una tariffa fino a 14700 euro a notte. Sarà una di quelle scelte da Ilary Blasi e Bastian? Tutti attendono di saperne di più, Chi ha pubblicato quello che sembra un primo bacio ma il seguito è tutto ancora da scrivere.