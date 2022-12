Aurora Ramazzotti festeggia il compleanno in ritardo ma al ristorante esagera

Cena di compleanno in ritardo per Aurora Ramazzotti che cede e al ristorante esagera

Il 5 dicembre Aurora Ramazzotti ha compiuto 26 anni ma non aveva festeggiato a causa di una brutta influenza che l’ha bloccata a letto per giorni. Per l’occasione non aveva organizzato il solito party con tanti amici ma desiderava solo una cena perfetta con il suo compagno. Ovviamente Aurora Ramazzotti ha recuperato, anche se in ritardo ha festeggiato come voleva il suo compleanno, però al ristorante ha un po’ esagerato. Per pura coincidenza nello stesso noto locale ieri sera c’erano anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che poi hanno confermato a tutti che la loro era una bellissima cena tra ex. Michelle ovviamente ha beccato subito sua figlia ma non ha disturbato la coppia, sembra però che tutti e quattro abbiano ordinato più o meno le stesse cose, tutti golosi di tartufo. Aurora Ramazzotti però ha un po’ esagerato e con il pancione non è il massimo.

Aurora Ramazzotti più golosa che mai

“Stasera recuperiamo la mia cena di compleanno che ho passato a casa con l’influenza” ha confidato ai follower mentre si dirigeva in auto Goffredo al ristorante scelto mostrando anche il make up per l’occasione. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti incinta è ancora più bella e superato il primo periodo, i primi mesi e le ovvie paure comuni a tutte, si sta godendo ogni giorno della sua gravidanza. Le voglie non le mancano e al ristorante quando è il momento del dessert, dopo avere mangiato tutto, cede e mostra i suoi peccati di gola sui social.

Alla fine sa che a casa dovrà prendere qualcosa per aiutare il suo stomaco, ne è consapevole, ma soddisfatta ha festeggiato come voleva il suo compleanno, con un pieno d’amore, di coccole e golosità. In compenso è tornata ad allenarsi, anche se ovviamente fa molta più attenzione, si allena il giusto, senza esagerare pensando al benessere del piccolino e al suo.