Aurora Ramazzotti in clinica con tutta la famiglia, il bebè nascerà lì

Aurora Ramazzotti pensa già al parto e in clinica ci va con tutta la famiglia

Un bel viaggetto tutti insieme in Svizzera, Aurora Ramazzotti ha voluto tutti accanto per la visita nella clinica dove nascerà suo figlio. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha deciso di partorire nella clinica dove è nata lei e dove è nata anche la sua mamma. Tradizioni che proseguono di madre in figlia e per l’occasione c’erano davvero tutti, anche i paparazzi. Aurora Ramazzotti è quasi al sesto mese di gravidanza e so sta godendo tutto di questa dolce attesa. Superati i momenti di paura dopo l’annuncio Aury ha iniziato a programmare un po’ tutto, come sempre con accanto mamma Michelle. Per il primo nipotino la Hunziker ha proposto la clinica dei vip in Svizzera, a Lugano.

Aurora Ramazzotti, il parto in Svizzera dove è nata Michelle

E’ la clinica dei vip la scelta di Aurora Ramazzotti per la nascita di suo figlio, una struttura che è considerata un’eccellenza. Anche Barbara Berlusconi ha dato alla luce lì tutti i suoi cinque figli. Una clinica circondata dal verde, lontana dall’Italia, dove però anche i paparazzi possono arrivare velocemente.

Accanto alla primogenita di Eros e Michelle ovviamente c’è sempre Goffredo Cerza ma la coppia arriva nella clinica con tutta la famiglia. Ci sono anche le piccole zie Trussardi. Sole e Celeste sono impazienti di diventare zie, di vedere il piccolino. Loro due non sono nate in Svizzera ma in una clinica milanese.

Per la sorella maggiore hanno tutta la protezione possibile. Soprattutto la piccola Celeste, lei ha cercato in ogni modo di mandare via un paparazzo che quel giorno continuava a fotografarla. Cece voleva che quel momento fosse solo per loro, per la sua famiglia. Aury sarà mamma a marzo; ha appena festeggiato il suo 26esimo compleanno ma senza alcun party, è rimasta a casa con Goffredo perché influenzata da giorni.