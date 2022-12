Il messaggio di Sonia Bruganelli per il compleanno della figlia, è la piccola Bonolis

Sonia Bruganelli festeggia il compleanno della figlia più piccola, messaggio e torta speciali

Adele Bonolis ha appena compiuto 15 anni. La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ha festeggiato ricevendo gli auguri e i messaggi più belli, soprattutto quello della sua mamma. E’ nata il 15 settembre del 2007, è la più piccola di casa Bonolis e la sua mamma orgogliosa ha condiviso su Instagram alcuni momenti della festa di compleanno organizzata per lei in un noto locale romano. Non solo le foto di ieri, Sonia Bruganelli pubblica anche le foto del passato, della sua piccolina. Anche il fratello Davide non le fa mancare il suo affetto e l’opinionista del GF Vip non potrebbe essere più felice; ricorda che fino a ieri Adele e suo fratello maggiore erano sempre cane e gatto ma adesso che stanno crescendo hanno capito che insieme sono una vera forza e niente potrebbe renderla più orgogliosa.

Gli auguri di Sonia Bruganelli a sua figlia Adele per i 15 anni

“15 anni e sono così fiera di essere la tua mamma. Auguri amore mio” scrive la Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis cede sempre all’emozione quando parla dei suoi figli, quando mostra una loro foto. Dal matrimonio con il conduttore sono nati tre figli e con ognuno di loro il rapporto è diverso, è speciale. Non ha mai nascosto che con Silvia, la primogenita, è stato tutto così doloroso e che ancora oggi si trascina dei sensi di colpa importanti, anche per il tempo negato agli altri figli. Davide è il suo ragazzo, è l’uomo che ama di più, così orgogliosa di vederlo affrontare la vita come non immaginava, ma ognuno ha i suoi tempi e le passioni da inseguire.

Adele ha 15 anni ma da sempre sembra più grande. E’ con la sua piccolina che condivide l’appartamento preso accanto a quello dove abita invece Bonolis, una scelta che rende tutto più equilibrato, perché ognuno rispetta le esigenze dell’altro.