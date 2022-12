Caterina Balivo ad Aversa dai genitori e non rinuncia al dolce di Natale preferito

Tre giorni a casa dei genitori e Caterina Balivo pubblica le foto e il dolce di Natale preparato dalla sua mamma

Caterina Balivo è molto legata ai suoi genitori, alla sua famiglia, a tutto ciò che trova ad Aversa ogni volta che arriva per trascorrere qualche giorno con la mamma e con il papà. La casa in cui è cresciuta addobbata per il Natale ma soprattutto ad attenderla c’è tanto amore, il buon cibo, ci sono i dolci preparati dalla sua mamma, i dolci di Natale che Caterina Balivo adora. Tre giorni meravigliosi e la conduttrice mostra i momenti più belli, quelli ricchi di semplicità, i momenti che fanno da sempre parte della sua vita, con le persone, non solo famiglia ma anche gli amici, che la conoscono da piccola. E’ il suo Natale da festeggiare in anticipo perché è impossibile riuscire ad abbracciare tutti il 25 dicembre. E’ già tornata a casa Caterina Balivo ma sui social pubblicati gli scatti che porta nel cuore, con la sua mamma, nella casa così piena d’amore.

Caterina Balivo ad Aversa con i figli per il Natale

Un Natale festeggiato in anticipo ma non c’è stato solo lo scambio dei regali, anche una pizza con gli amici di una vita. L’abbraccio con la mamma tra l’albero di Natale e il presepe, le tradizioni restano le stesse. Caterina torna piccola ad Aversa.

“72 ore di famiglia, di cibo fatto da mamma con tutto il suo amore e di amici ormai ventennali, nella mia Aversa Auguro a tutti di avere amore puro da ricevere nei momenti giusti della propria vita” scrive augurando a tutti un Natale come il suo.

Ha mangiato tanto in questi ultimi tre giorni ma era preparata, si sta allenando da tempo ed ha anche evitato i dolci nelle ultime settimane. A Natale però no, si mangia. Se a Pasqua la Balivo non sa rinunciare alla pastiera, a Natale mangia gli struffoli, ovviamente anche tutti gli altri dolci ma gli struffoli sono la sua passione. La sua mamma è bravissima in cucina e i dolci non possono mancare, quelli di Natale, quelli della tradizione, dei ricordi da bambina.