Dramma in vacanza per Paola Caruso: è successo qualcosa di grave al figlio

Una disgrazia, Paola Caruso rivela che in vacanza è successo qualcosa di gravissimo al figlio

E’ da un mese che Paola Caruso non è più social, nessuna attività, non pubblica nulla da settimane. Si sta dedicando completamente a suo figlio Michelle perché è successa una disgrazia, qualcosa di molto grave. Per Paola Caruso è un periodo molto delicato, lo confida cercando di trattenere le lacrime. In queste ore è riapparsa sui social con delle storie, è accaduto qualcosa di gravissimo, qualcosa che purtroppo ha coinvolto il suo bambino. Era sparita per questo, Paola Caruso è sconvolta, un dramma di cui non dice molto ma lascia capire che in tutto questo è coinvolto forse qualcun altro. Non dice come sta suo figlio ma che da un mese stanno facendo accertamenti, che stanno facendo terapie e ne avrà per molto tempo.

Cosa è successo al figlio di Paola Caruso?

Per il suo bambino ha già dovuto affrontare molto e continua ad essere forte Paola Caruso. Ha confidato che è successo qualcosa di gravissimo, che ci sono delle azioni in corso e che per questo non può raccontare tutto.

“Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapie e faremo molta terapia per tanto tempo quindi, ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita… ecco perché ho deciso di fare delle storie”.

Poi aggiunge: “È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, quando mi sentirò di dire di più lo farò anche perché sono successe delle cose gravissime”.

I follower sono ovviamente molto preoccupati ma per il momento la Caruso non dirà nulla, non aggiungerà altro, non darà ulteriori spiegazioni, ha chiesto e di essere compresa, parlerà quando potrà farlo.