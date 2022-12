Paola Perego in Kenya con la famiglia, in bikini è uno spettacolo

Paola Perego felice in Kenya con la famiglia per il Capodanno 2023. E' bellissima in bikini

Vacanze in Kenya per il Capodanno 2023 anche per Paola Perego. La conduttrice è volata al caldo con la famiglia e non potrebbe essere più felice. Inoltre, in bikini è bellissima. E’ raro che Paola Perego si mostri così come nella foto in bianco e nero sotto il sole, con un bikini da applauso. In genere indossa abiti dal taglio maschile che le coprono un po’ le forme. Applausi e mille complimenti per lei dal suo profilo social. Tra le prime a commentare la foto in costume dell’amica ci sono Angela Melillo e Sabrina Ferilli. Una nonna spettacolare sotto tutti i punti di vista, Paola Perego è pazza dei suoi figli, dei suoi nipoti, della sua famiglia, niente è più importante. Ed ecco che sono tutti in Kenya in attesa di brindare al nuovo anno.

Paola Perego a Malindi con la famiglia

Natale al mare ma anche Capodanno 2023 al mare per Paola Perego che non rinuncia di certo agli affetti più cari per una vacanza. Con lei infatti ci sono tutti, soprattutto i piccoli Pietro e Alice, la sua vita.

La conduttrice Rai mostra un po’ della sua vacanza, la cena nel resort, il pranzo a base di pesce alla griglia cucinato in mezzo al mare. Più di tutto mostra la sua forma esplosiva, braccia al cielo per la felicità ma anche per tirare tutto un po’ più in alto contro l’ovvia forza di gravità e la Perego esclama: “Bagnati dal sole!”.

Il piccolo Pietro ha 4 anni, la piccola Alice è nata lo scorso gennaio, i suoi nipoti sono la sua vita. E’ una nonna sempre presente e anche gelosa, lo ammette.

“Ah che bellezza mi sono stirata pure io” commenta la Ferilli aggiungendo tanti cuore e generando risate ma la loro è vera amicizia, non c’è spazio per altro.