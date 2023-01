Bianca Atzei a pochi giorni dal parto: la dedica più bella

Le ultime settimane per Bianca Atzei non sono state affatto semplice. Sta per nascere la sua creatura, il piccolino che ormai, dovrebbe venire presto al mondo ma la cantante, è stata molto male. E’ stata ricoverata in ospedale per dei problemi di salute ma con la sua forza e la determinazione, e la bravura di chi si è preso cura di lei, è andata avanti e ce l’ha fatta. Ora non ci si guarda indietro ma si guarda avanti, in attesa di poter abbracciare il bebè che presto arriverà. Manca davvero pochissimo ma Bianca si guarda allo specchio. Guarda quel corpo così diverso, guarda quel pancione che custodisce una vita. E si fa una dedica, fa una dedica a tutte le donne che hanno provato e provano, quello che sta vivendo lei.

Il post di Bianca Atzei con una bellissima foto sui social, una foto che mostra il suo pancione e il suo corpo, la vita che porta in grembo:

In questi nove mesi ho capito che nessuno può dirti cosa fare e come fare.Ogni donna è diversa e vive in modo diverso la gravidanza.Le tue emozioni sono sempre in movimento e i tuoi umori oscillano che a volte ti innervosisce ancora di più non poterli controllare.C’è chi ti dice di coprirti la pancia e chi, per fortuna, non si intromette e capisce che sei libera di fare quello che ti senti e ti fa star bene.Nove mesi di autocontrollo, di autogestione.In questi nove mesi ho imparato una me diversa e ho dovuto conviverci anche se molte volte non mi piaceva, non mi piacevo.A volte mi sentivo bellissima, come in questa foto.Più che una foto, è un ricordo di quel momento perfetto.C’è la voglia di far vedere a tutti la forma del mio corpo non pensando di apparire sexy o far la figa, ma solo la voglia di far vedere al Mondo quello che sto creando, quello che un corpo riesce naturalmente a fare, l’immensità di un dono e la forza che una Donna ha nel portare per nove mesi una vita dentro di se.Quella luce negli occhi che solo in questi nove mesi ho visto.Non riesco a vedere me nuda, riesco a vedere solo un’anima che protegge un’altra anima ed è qualcosa di incredibile che mai avrei pensato di poter vivere.Grazie.