Bianca Atzei commossa per il regalo ricevuto a Natale

Bianca Atzei commossa mostra il regalo che ha ricevuto a Natale, uno dei più belli e importanti per la cantante

E’ stato un Natale 2022 particolare per Bianca Atzei con tutti i regali da scambiare, con l’attesa della nascita del figlio ma anche la paura vissuta in ospedale. Adesso Bianca Atzei non vede l’ora più di prima che suo figlio nasca ed è un regalo che ha ricevuto per lei e per lui che l’ha commossa. La cantante sarda può contare su fan che sente un po’ come parte della sua famiglia perché la sostengono da sempre, la seguono in ogni suo passo e ovviamente più di tutto sta seguendo la sua gravidanza. E’ tra le storie Instagram che Bianca Atzei mostra il regalo che ha ricevuto per Natale, un graditissimo dono da parte dei suoi fan. E’ un oggetto ma racchiude molto di più e sarà il suo posto dolcissimo dove coccolare il suo bambino.

Bianca Atzei il regalo di Natale dei fan per lei e il suo bebè

Noa Alexander sta per nascere, il figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti tra qualche settimana sarà tra le braccia della mamma e del papà. Intanto a Bianca è arrivato uno dei regali più belli. “Mi è arrivato uno dei regali più belli e importanti per me e per Noa. Inaspettato, mi avete sorpresa e mi avete fatto emozionare tantissimo. Voi che mi seguite da sempre e che sempre ci siete per me. Come cantante e come persona – prosegue – E’ bellissimo questo rapporto perché per me non siete i miei fans siete tanti cuori che fanno parte della mia vita e mi sento di avere fatto sempre qualcosa di buono e voi del bene per me”.

E’ davvero emozionata Bianca Atzei che si dondola sulla sedia ricevuta in regalo per lei e Noa. “Questa sedia dove dondolerò il mio bambino sarà il mio angolo di pace e vi penserò sempre”.