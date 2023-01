Giovanni Ciacci dopo il GF VIP si sente solo e sta male: “Ho brutti pensieri”

Dopo l'amara uscita dal Grande Fratello VIP 7 le minacce di morte hanno cambiato la vita di Giovanni Ciacci che adesso sta male

Quello che è successo nel primo mese nella casa del Grande Fratello VIP 7 non ha cambiato solo il corso di questa edizione, la peggiore mai vista nella storia di un reality ma ha anche cambiato la vita di alcuni concorrenti. E’ il caso di Giovanni Ciacci che è stato eliminato dopo la brutta storia legata a Marco Bellavia. Il pubblico non ha digerito il suo atteggiamento e da quel momento la vita dell’esperto di stile è cambiata. Sono lontani i tempi in cui le signore sorridevano con lui per strada ricordando le pagelle di Detto Fatto e i suoi sketch con Caterina Balivo o Bianca Guaccero. A quanto pare, come racconta nella sua intervista per la rivista Nuovo, le cose, dopo l’uscita dal Grande Fratello VIP 7 si sono fatte parecchio complicate. Ne aveva già parlato in altre occasioni, spiegando di aver ricevuto delle minacce sui social, anche minacce di morte. E lo ha ribadito in una intervista fatta per la rivista Nuovo, dove parla anche di problemi di salute che sta cercando di superare. Problemi causati dallo stress per tutto quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 7 e dopo. Ciacci si è sentito anche lasciato solo dopo quello che ha dovuto affrontare. Sperava di poter raccontare la sua storia nella casa e invece, è stato travolto da una bufera nella quale però lo ricordiamo, ci si è messo da solo. Nulla che possa giustificare le minacce di morte, anche questo è altrettanto chiaro.

Le parole di Giovanni Ciacci

Nella sua intervista per Nuovo, Giovanni Ciacci ha dichiarato: “Ho avuto brutti pensieri. Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado dallo psichiatra. La mia situazione è molto delicata. Perché devo pagare un prezzo così alto? Non ho fatto male a nessuno”

Tra l’altro spiega che dopo quello che è successo al Grande Fratello VIP si aspettava di ricevere più affetto dai suoi amici, da chi per anni ha lavorato al suo fianco. E invece le persone che sono state al suo fianco si contano sulle dita di una mano. Fa i nomi di Alfonso Signorini, Raimondo Todaro, Valeria Marini, Caterina Balivo, Manila Nazzaro. Poi nessun altro e si chiede anche perchè gente come Simona Ventura, con la quale non ha mai lavorato, si sia espressa sul caso, dicendo che “è venuto fuori il vero Ciacci”.

Nella sua intervista per Nuovo, Giovanni Ciacci fa anche delle rivelazioni e racconta: “Due concorrenti mi hanno addirittura chiesto di fingere un flirt per avere visibilità, ma io non sono uno da storie finte. A parte Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Luca Salatino, gli altri mi consideravano un privilegiato. Come se essere sieropositivo fosse un vantaggio!”.

Non ha dubbi tra l’altro che ci sia stata una macchinazione contro di lui, dopo l’uscita dal Grande Fratello VIP 7 e spiega: “Questo polverone è stato pilotato da account comprati sui social network. Ma scoprirò chi si nasconde dietro”.