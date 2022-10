Giovanni Ciacci shock: “Mi hanno sputato in faccia”

Giovanni Ciacci si sfoga e racconta cosa gli è successo: un episodio shock

Una puntata non costruita nel migliore dei modi quella del Grande Fratello Vip 7 in onda ieri, va detto. Sembrava doverci essere a tutti i costi la riabilitazione di chi aveva sbagliato e una sorta di santificazione dei vipponi rimasti in casa. Quello che è accaduto con Marco Bellavia non si può dimenticare ma si può andare avanti, cercando di non commettere gli stessi errori di chi ha sbagliato. E Giovanni Ciacci certo, è tra queste persone. Ciò non giustifica, come abbiamo già detto milioni di volte, gli atteggiamenti di odio che si stanno riversando, soprattutto sui social, nelle ultime ore, contro alcuni concorrenti ed ex concorrenti del Grande Fratello VIP 7. Le minacce social, va detto, sono una cosa molto molto brutta ed è sbagliato. Ma i leoni da tastiera 99 volte su 100 restano tali. Sono parole al vento, che non si possono e non si devono giustificare ma succede ogni giorno, perchè purtroppo, questa è una piaga sociale. Diverso è il discorso che ieri Giovanni Ciacci ha fatto, perchè che qualcuno, lo abbia persino fermato dentro a un supermercato, e gli abbia sputato addosso. Immaginiamo che Ciacci abbia presentato una denuncia, visto che di certo nel negozio, c’erano video camere che hanno ripreso la scena, e in questo caso, probabilmente, chi ha sbagliato, pagherà o in denaro o in altro, per il suo errore. Perchè mai si deve andare oltre. E nessun atteggiamento becero, come quello che hanno avuto i concorrenti, può permettere di giustificare minacce sui social o minacce di persona. Non si mettono in mezzo le famiglie, non si mette in mezzo altro. Se si ha una cosa da dire contro la persona in questione, lo si fa con educazione, perchè passare dal criticare il bullo all’essere il bullo, è un attimo.

Lo sfogo di Giovanni Ciacci al Grande Fratello VIP 7

Sul fatto che la gente per strada chiami bullo Giovanni Ciacci, bhè su questo forse c’è poco da fare. Perchè poi si paga anche per le proprie azioni e se si commettono degli errori madornali, come quelli che sono stati fatti da Ciacci, delle conseguenze ci sono. La cosa migliore da fare a nostro avviso, sarebbe quella di concentrarsi su altro, di parlare di Marco, delle cose che farà, di quello che lo aspetta in questa nuova vita che sta vivendo. E andiamo avanti senza pensare a chi ha sbagliato che forse, dovrebbe avere meno spazio in tv e cadere velocemente nel dimenticatoio.