Chanel Totti, arriva anche la dedica per Noemi Bocchi

Chanel Totti dedica alla compagna del papà, Noemi Bocchi, la prima foto dalla loro nuova casa

Dopo avere pubblicato le dediche per papà Francesco Totti e mamma Ilary Blasi per Chanel adesso tocca a Noemi Bocchi. Mentre la conduttrice de L’Isola dei famosi è in vacanza sulla neve con il suo nuovo compagno, Bastian Muller, la sua secondogenita è nella nuova casa, quella dove Noemi Bocchi e Francesco Totti stanno costruendo il loro nuovo nido. Spesso si ritrovano tutti insieme, i figli dell’ex calciatore con i figli della Bocchi e ovviamente la nuova coppia, ma per la prima volta Chanel Totti pubblica tra le storie Instagram uno scatto dall’attico romano. E’ nel salone che sorride a chi le sta scattando la foto: sarà il papà o Noemi? Magari uno dei fratelli, Cristian o Isabel, magari uno dei figli della Bocchi. Il posto è riconoscibile, anche perché è stata proprio la nuova compagna dell’ex capitano della Roma a mostrare per prima quell’angolo della casa. Il tavolo grande perché la loro famiglia è grande, il calore del legno sia all’interno che all’esterno dell’attico.

Chanel Totti mostra sui social la serenità della sua famiglia

Più volte ha pubblicato storie con il suo papà e nei giorni scorsi ha dedicato una storia bellissima alla sua mamma: “Prima di tutto” con la foto di un abbraccio tra loro due, quando Chanel era piccola.

Questa volta non è una foto scattata durante una delle tante vacanze, questa volta Chanel Totti ha scelto l’attico dove suo padre sta vivendo una nuova vita con la sua nuova compagna. In qualche modo è una dedica a questa nuova vita, a Noemi.

Ilary Blasi e Francesco Totti non sono riusciti a risolvere i loro problemi di coppia, non hanno superato la crisi e sembra che facciano ancora molta fatica a parlarsi. Presto, a marzo, si scontreranno in tribunale per il divorzio, per decidere ben più di un matrimonio da sciogliere. I figli però sono rimasti fuori da tutto. Non abbiamo ancora visto i tre figli con mamma Ilary e il nuovo compagno ma solo la piccola Isabel. Un passo alla volta sembra che davvero sia la serenità dei loro figli la cosa più importante e sembra che anche per questo Noemi Bocchi meriti la dedica di Chanel.