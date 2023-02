Francesca Ferragni ha scelto l’abito da sposa e mostra quelli che ha provato

Francesca Ferragni ha scelto un meraviglioso abito da sposa tra i modelli che mostra

Che emozione per Francesca Ferragni provare gli abiti da sposa e poi trovare quello dei suoi sogni. Francesca Ferragni ha scelto l’abito da sposa, si avvicina la data del suo matrimonio e ovviamente è al settimo cielo. Bellissima con tutti i modelli indossati, quelli dell’Atelier Emé, sembra che la sorella di Chiara Ferragni si sia affidata ad uno dei brand più noti tra le spose. Si è divertita, si è emozionata e sul suo profilo social racconta che ci ha messo solo un’ora per trovare il modello adatto a lei. Non ci credeva nemmeno lei che sarebbe stato così semplice, così veloce, invece ci è riuscita e adesso Francesca Ferragni può dedicarsi alle altre scelte per il suo sì romantico.

Valentina e Chaiara Ferragni emozionati per il matrimonio della sorella

“Eh si, ho scelto il mio abito da sposa! È stato divertente e anche un po’ emozionante” ha scritto sul suo profilo social Francesca Ferragni. Ha pubblicato le immagini di alcuni degli abiti che ha indossato. “Questi alcuni degli abiti che ho provato da Atelier Emé dove ci sono davvero tantissimi modelli! Ovviamente, la mia scelta non è tra questi – superfluo anche dirlo – ma ci credete che dopo un’ora avevo già deciso? E voi quanto ci avete messo a scegliere il vostro abito?”.

Francesca Ferragni ha mostrato sui social il momento emozionate della proposta di matrimonio del suo compagno, l’ovvio sì, per il resto non ci sono indizi sulla data, non si sa se si sposeranno in primavera o in estate, di certo non dovremo attendere molto per il matrimonio.

Francesca si è divertita, si è emozionata e anche stupita. Era pronta a ore di prove e invece ha scelto in un’ora l’abito dei suoi sogni. Sarà lungo, corto, bianco, largo, stretto, scollato, questo lo sapremo solo il giorno delle nozze. Intanto, la Ferragni ha anche mostrato un modello speciale di abito da sposa, versione principessa e poi basta eliminare la gonna e diventa una tuta corta perfetta per scatenarsi al ricevimento.

“Bellissima” commenta Chiara Ferragni che di certo sa qual è l’abito da sposa scelto da sua sorella. Valentina ha aggiunto: Sei stupenda” già pronta con le lacrime agli occhi. L’atelier Emé: “Sarai una Sposa meravigliosa. Non vediamo l’ora di guardarti splendere quel giorno!”.