Baby shower a sorpresa per Francesca Ferragni, svelato anche il nome del figlio

Che sorpresa per Francesca Ferragni vedere tutta la famiglia e gli amici riuniti per un baby shower a sorpresa. Ma che sorpresa per i fan scoprire il nome del figlio, perché è Valentina Ferragni che si è lasciata scappare il nome del bebè, del suo terzo nipotino. Francesca Ferragni e Riky Nicoletti stavano pensando di organizzare una festa per la nascita del loro piccolino ma tra i tanti impegni e la casa da sistemare non trovavano il tempo. Ci hanno pensato Valentina, Chiara Ferragni e la mamma, Marina Di Guardo. Una sorpresa riuscita in modo perfetto; ieri è stato un pomeriggio bellissimo per i futuri genitori. Francesca e Riky si sono emozionati per tutto l’affetto ricevuto da parte delle loro famiglie, degli amici più cari, soprattutto quando le mamme e le sorelle hanno letto i pensieri scritti per Francesca e per il nipotino in arrivo.

Come si chiama il figlio di Francesca Ferragni?

Chiara Ferragni si è emozionata più di tutti, ha letto la sua lettera alla sorella tra un singhiozzo e l’altro. Arriva un altro maschietto nella famiglia Ferragni, si chiamerà Edo, Edoardo. Il conto alla rovescia è iniziato e tra palloncini, dolcetti e risate la coppia ha posato un po’ stordita dalla sorpresa e da tante emozioni. La sorpresa è riuscita, Chiara è la più felice, lei è già mamma di Vittoria e Leone, sa cosa sta provando la sua sorellona. Francesca e il suo compagno erano certi di partecipare a un evento mondano ma quando sono arrivati nella deliziosa cascina milanese ci hanno messo qualche attimo prima di realizzare che tutto era stato organizzato per loro, anzi per Edo.

Dolcissimo Leone bacia il pancione della zia immaginando che tra qualche anno giocheranno insieme, ma anche papà Riky che scoppia in lacrime mentre la mamma legge la lettera per Francesca.