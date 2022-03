Compleanno e proposta di matrimonio per Francesca Ferragni: la sorella di Chiara si sposa

Una sorpresa dolcissima per Francesca Ferragni nel giorno del suo compleanno. Ieri la sorella di Chiara Ferragni ha ricevuto la proposta di matrimonio che era ormai molto attesa da tutta la famiglia. Un fine settimana meraviglioso per le sorelle Ferragni con le famiglie, con gli amici, un posto come sempre esclusivo per tutti loro con continui pranzi e cene. Ieri sera al momento della torta per Francesca Ferragni è arrivato l’emozione più forte. Ha soffiato sulle candeline della lunghissima torta e poi il suo compagno le ha chiesto di chiudere gli occhi; Riccardo Nicoletti si è messo in ginocchio e ha aperto la scatolina con l’anello. Emozioni fortissime per Francesca che ha subito detto sì scatenando gli applausi e gli auguri di tutti.

Francesca Ferragni la proposta di matrimonio nel giorno del suo compleanno

E’ così che Riccardo ha deciso di sorprendere la sua fidanzata che commossa ha accettato la proposta. Il 2022 per la coppia sarà l’anno più bello, quello della nascita del primo figlio, quelle dei preparativi per le nozze. Candele, palloncini e torta, la presenza di tutte le persone più care e non c’è dubbio che per la sorella di Chiara Ferragni ieri sia stato il migliore compleanno di sempre.

Tutti pazzi per la coppia, le sorelle Ferragni hanno mostrato tutto sui social, anche i cognati hanno fatto lo stesso. Leone non vede l’ora di conoscere il cuginetto, è sempre attaccato alla zia.

Felicità al settimo cielo per Marina di Guardo, la mamma di Francesca, Chiara e Valentina. E’ lei a pubblicare il video dei futuri sposi, dell’emozione di sua figlia al sì al papà di suo figlio. Lo sapevano tutti, solo per la festeggiata è stata una sorpresa. E’ il regalo di Riccardo per la sua Francesca, un anello importantissimo per loro due. “Il vero senso della vita” ha commentato la mamma delle Ferragni, felice.