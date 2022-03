Francesca Ferragni mostra l’ecografia di suo figlio, sono già visibili le somiglianze

E’ impressionante l’ecografia del figlio di Francesca Ferragni. La sorella di Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’ecografia del bebè; è alla 24esima settimana e il visino si vede benissimo, non solo si intuiscono i lineamenti, sembra di averlo già quasi tra le braccia. Il primo figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti non è ancora nato ed è già coccolatissimo non solo dalla famiglia di entrambi ma anche dai tantissimi follower che già provano ad indovinare le somiglianze. Più che un’ecografia sembra una vera foto. Si riconoscono i primi lineamenti del bambino e Francesca è al settimo cielo. “Ciamo amore!” ha scritto la dolce mammina che uno dopo l’altro legge i commenti delle donne della sua vita. Primo tra tutti arriva il commento della nonna: “Amore stupendo”. Marina Di Guardo già immagina i tre nipotini che giocano insieme, il piccolo Nicoletti con Vittoria e Leone. Valentina Ferragni è già pazza del piccolino: “Il mio nipotino meraviglioso”. Chiara Ferragni ha commentato con un cuore.

Come si chiama il figlio di Francesca Ferragni?

Proprio come Chiara Ferragni anche Francesca non ha ancora annunciato il nome scelto. Chissà se come Chiara e Fedez i futuri genitori decideranno di lanciare qualche indizio sui social per indovinare il nome del bebè. Sarà un maschietto, questo per il momento l’unico indizio racchiuso un cuore blu e il commento “Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”.

Francesca Ferragni è al sesto mese di gravidanza e l’ecografia in 4D del suo bambino le fa già immaginare come sarà. Chiara Ferragni sarà zia per la prima volta, un’emozione meravigliosa che Valentina ha già provato con Vittoria e Leone.

La coppia ha atteso a lungo prima della gravidanza, stanno insieme da 12 anni e lo scorso dicembre hanno fatto l’annuncio più bello; non vedono l’ora che arrivi la primavera, la loro meravigliosa primavera.