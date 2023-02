Arianna Mihajlovic: “Truccata e ben vestita ma quando sono sola piango”

Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa Mihajlovic, giustifica le sue foto dove appare truccata e ben vestita

E’ semplice giudicare delle foto ma il dolore di Arianna Mihajlovic per la morte di Sinisa lo conosce solo lei. Dopo gli abiti sempre scuri Arianna Rapaccioni ha iniziato a pubblicare post dove appare sorridente e, come dice lei, truccata e ben vestita. Un’occhiata veloce senza pensare al dolore che la moglie, la vedova di Sinisa Mihajlovic custodisce, e lei appare fortunata, sembra avere già dimenticato il calciatore. Niente di più superficiale ma Arianna si preoccupa e sente di doversi giustificare, di dovere spiegare che i post che pubblica sui social non sono la realtà ma è in qualche modo il suo modo per affrontare questo periodo senza Sinisa. Arianna Mihajlovic fa fatica a tirare fuori le sue emozioni, continua a pubblicare l’amore che non si spezzerà mai tra lei e Sinisa e alterne quelle dichiarazioni alla sua nuova vita, l’interesse per la moda, nuovi progetti che le danno modo di respirare, almeno fino a quando poi resta sola e piange.

La vedova di Sinisa Mihajlovic, il suo dolore

“Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni …e’ il mio stile , il mio vissuto che nessuno di voi conosce ! Preferisco sempre farmi vedere sorridente forte truccata e ben vestita – ha scritto nel suo ultimo post dove indossa un top dorato, sembra felice – in realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola ! Questo e’ il mio modo di elaborare il lutto ! Non so ‘ se sia giusto o sbagliato … MA QUESTA SONO IO”.

E’ Elena Santarelli a rispondere per tutti: “E’ ingiusto che tu debba dare spiegazioni, ma comprendo anche la necessità. Questa sei te e alla fine chi ti critica o chi critica qualsiasi persona che affronta un dolore come il tuo, come il vostro farà i conti con la sua anima”.

Tra i tanti commenti una follower risponde alla Santarelli, parla di Arianna, non la conosce ma immagina: “Hai detto bene Elena, lei non deve dare spiegazioni a nessuno anzi è da ammirare che non si piange addosso e che mette sempre foto in cui sembra serena ma immagino dentro come possa stare….., si vedeva anni luce quanto amore ci fosse tra loro e l’assenza deve essere dura da gestire…”.