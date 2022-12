Sinisa Mihajlovic, l’addio della moglie Arianna: “Quando non sarai più parte di me”

La straziante dedica della moglie di Sinisa Mihajlovic all'uomo della sua vita, i versi scelti da Arianna

Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa Mihajlovic, ha scelto una foto che li ritrae insieme, sorridenti, in una serata magari speciale o forse una come tante, una di quelle da tenere stretta. E’ l’addio di Arianna Mihajlovic, è il post che non avrebbe mai voluto scrivere ma questa mattina ha dovuto farlo. La moglie di Sinisa ha raccolto tutte le forze e ha scritto per lui la dedica che sentiva più vicina al suo amore per l’uomo che le ha regalato tutto, la sua vita, la loro famiglia, la felicità. Il mister è andato via troppo presto, Sinisa Mihajlovic aveva solo 53 anni e ancora troppe cose da fare, tanto amore da donare. Sono e saranno giorni di dolore immenso e Arianna racchiude tutto in quella dedica, in quelle parole, nella loro foto insieme.

Le parole della moglie di Sinisa

“Quando non sarai più parte di me , ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle , allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte” sceglie questi versi e li dedica al suo unico amore, l’uomo con cui ha vissuto 27 meravigliosi anni d’amore. Erano gli anni ’90 e lei lavorava nel programma Luna Park, anni dopo Arianna ha raccontato: “Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l’ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più”.

Hanno fatto in tempo a festeggiare le nozze d’argento, i loro 25 anni di matrimonio ma l’obiettivo doveva essere un altro, era un altro e adesso non sarà più possibile.

Mara Venier è tra i primi a rispondere al post di Arianna Rapaccioni: “Arianna mia ,non ho parole davvero!……ti vi abbraccio forte con tutto l’amore che sai”.

Valeria Altobelli aggiunge: “Mi stringo forte a te, a voi, amica mia. Fa tanto male. Il vostro amore infinito sarà un faro per tutti. Per sempre. È andato via un eroe. Da eroe. Gli eroi scrivono la storia. È andato via un uomo vero. Gli uomini veri scrivono le grandi storie d’amore. E la vostra sta facendo commuovere il mondo intero. Io non dimenticherò mai. Tu sai, amica mia. Tu sai. Ti voglio bene…”. Tantissimi i messaggi di cordoglio ma in questo momento niente può lenire un dolore così grande.