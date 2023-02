Cristina Marino pronta per il parto ma sbotta contro chi parla di cesareo

E' arrivato il momento del parto per Cristina Marino? Lei risponde infastidita

Sui social Cristina Marino pubblica le ultime 48 ore, mostra le foto degli ultimi due giorni e tutti pensano che sia arrivato il momento del parto. Iniziano a chiederle perché ha scelto il parto cesareo ipotizzando che Cristina Marino sia pronta al parto del secondo figlio. Luca Argentero risponde come sempre innamoratissimo, anche lui ha dedicato uno scatto meraviglioso a sua moglie. Cristina Marino col pancione del nono mese, lui che l’abbraccia orgoglioso che presto saranno in quattro. “Io mio duetto sei tu” scrive Luca Argentero che con sua moglie ha seguito tutta la settimana sanremese con grande partecipazione. Per tutte le cinque serate del festival di Sanremo Cristina Marino e Luca Argentero hanno seguito la gara con un gruppo di amici, divertendosi come molti nel dare i voti a tutti su tutto. Per i follower di Cristina Marino dopo Sanremo c’è il ricovero in ospedale per il parto cesareo.

La risposta di Cristina Marino a chi parla del suo parto

Cristina Marino da un mesetto ha scelto di godersi l’ultimo periodo della gravidanza, di riposare un po’ di più, meno lavoro e più giornate tranquille con la famiglia, con gli amici. Tutti pensavano che la nascita del secondo figlio di Cristina Marino e Luca Argentero fosse tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, ma siamo quasi a metà febbraio. E’ naturale che chi segue la splendida attrice e imprenditrice abbia iniziato a pensare che le sue foto delle ultime 48 ore fossero un indizio per il parto.

A chi ha ipotizzato che il bebè stia per nascere e con parto cesareo la moglie di Luca Argentero ha risposto: “State facendo tutto da sole.. ma chi l’ha deciso quando partorisco ? Come ? Mi sono persa qualcosa?” per poi tuonare contro chi le ha detto che il suo profilo è enigmatico e per questo le persone sparano ad indovinare. “Temo il tuo messaggio sia inappropriato. Sul mio profilo posto ciò che più mi aggrada. Sia che piaccia sia che non piaccia. Sia che sia chiaro, sia che sia come dici tu enigmatico. Non mi lamento, anzi… sottolineo solo che le informazioni che leggo come certe, non lo sono… sottolineando che sono frutto di fantasie… buona giornata”. Quando arriverà il momento del parto lo diranno Luca e Cristina, però dopo la nascita.