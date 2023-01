Cristina Marino festeggia l’arrivo del figlio: “la meraviglia” prima del parto

Dolcissima la festa per l'arrivo del secondo figlio di Cristina Marino e Luca Argentero

Cristina Marino sta per diventare mamma per la seconda volta e gli amici hanno organizzato per lei una festa, un momento meraviglioso. E’ Cristina Marino a raccontarlo con poche immagini sui social, a mostrare nelle sue storie Instagram “la meraviglia”, come chiama lei ciò che è stato organizzato da chi le sta accanto sempre e aspetta con lei l’arrivo del bebè. Il parto di Cristina Marino è previsto tra fine febbraio e l’inizio di marzo, ci siamo, il termine sta arrivando, ogni momento potrebbe essere quello giusto per la nascita del piccolo Argentero, del fratellino di Nina Speranza. Luca Argentero non dice nulla, non commenta, evidentemente così emozionato da volere solo attendere il giorno della nascita. “Baby on the way” è scritto sui cuscini, sulla torta, sulle dolci tele. “Bebè in arrivo” ed è una piccola festa organizzata con i colori che Cristina Marino ama tanto, i colori più delicati, i colori che esprimono così tanta dolcezza.

Cristina Marino pronta al parto, alla nascita del secondo figlio

“La meraviglia. Grazie amici. Mi sono sentita amata” scrive Cristina Marino mostrando pochissimo del dolce momento vissuto oggi per lei e per il suo bambino. Forse gli amici di Luca Argentero e Cristina Marino hanno organizzato tutto nella loro casa, scegliendo di certo i regali più emozionanti per il bebè in arrivo.

E’ un’emozione che Cristina Marino e Luca Argentero non dimenticheranno mai. E’ da poco più di dieci giorni che l’imprenditrice e attrice si è fermata per godersi le ultime settimane della sua seconda gravidanza, per riposarsi un po’ e prepararsi al meglio al parto, ad accogliere il piccolino. Le follower continuano a chiederle come sta, come procede la gravidanza, quali acquisti ha fatto per la nascita, per lei, per il bambino. Un’attesa dolcissima, ancora più consapevole della prima volta, vissuta con emozione per ogni dettaglio. Non mancano le coccole e ieri Cristina Marino ha anche preparato un delizioso plumcake per lei, la dolce Nina e ovviamente il suo Luca Argentero. Presto saranno in quattro, come sempre faranno di tutto per tutelare la privacy della loro famiglia.