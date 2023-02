Alessia Marcuzzi dopo la separazione le foto al mare ma non è da sola

Le foto di Alessia Marcuzzi su Gente dopo la separazione da Paolo Calabresi Marconi

Quanti pettegolezzi negli ultimi mesi su Alessia Marcuzzi, veri o meno lei è sempre rimasta in silenzio e adesso è più single che mai. Sola ma felice perché se dopo la separazione da Paolo Calabresi Marconi la conduttrice non è più stata avvistata con nessuno appare tra le pagine di Gente rilassata, appagata. Le foto pubblicate dal settimanale di gossip mostrano Alessia Marcuzzi al mare, a Fregene, in pieno inverno ma con la voglia di andare sempre in spiaggia. Con la Marcuzzi c’è sua figlia Mia, ci sono le amiche, è il suo gruppo perfetto. E’ al mare che riesce sempre a ricaricare le pile per una nuova partenza. Tra le storie Instagram Alessia Marcuzzi condivide con i follower la partenza in treno, verso il lavoro, da sola, e come base musicale sceglie una canzone dell’ultimo Sanremo, Splash di Colapesce e Dimartino, non a caso.

Alessia Marcuzzi preferisce stare da sola

E’ single, è mamma, è tornata a pieno ritmo al lavoro di conduttrice dopo una pausa che l’ha condotta alla scelta di lasciare Mediaset per accettare la proposta della Rai. Boomerissima è il suo programma ma la scorsa settimana ha anche avuto la soddisfazione di affiancare Fiorello ogni sera dopo il festival.

Al mare jeans, felpa oversize, capelli al vento e pranzo sotto il sole con la figlia, nata dalla storia d’amore con Francesco Facchinetti, e alcune care amiche. Chiacchiere e risate, confidenze. Il mare l’aiuta: “Mia mamma mi portava spesso d’inverno al mare dopo scuola a fare i compiti ed io sono abituata a buttami in acqua anche a febbraio. Io ce l’ho proprio dentro questa voglia di mare. Sempre. E’ il mio posto. Ovunque io vada, lo cerco con gli occhi, appena posso, devo vederlo e respirarlo. Forse le persone nate sul mare possono davvero capire quello che sto dicendo. Perché se sei cresciuto con la salsedine fra i capelli, lo ami davvero intensamente. E tutto passa” ha scritto in uno dei suoi post su Instagram.Si è detto di tutto sulla fine del matrimonio di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, anche di un presunto tradimento con Stefano De Martino di cui ancora si parla. Lei resta in silenzio, al mare.