Gli unici due piatti di Alessia Marcuzzi, cucina poco ma fa un figurone

Alessia Marcuzzi spiega le sue due ricette, solo due piatti ma fa sempre un figurone quando invita qualcuno a casa

Imprenditrice, conduttrice, la capacità di mettere in scena un piano B nella sua vita e a Domenica In Alessia Marcuzzi confessa che cucina molto poco. Ha però due piatti, solo due piatti, che prepara per la famiglia o quando invita qualcuno a casa ed è sempre un successo. Mara Venier la invita spesso a mangiare da lei che è da sempre una bravissima cuoca. Sono molto amiche e quando stanno insieme mangiano tanto. Curiosa la Venier chiede alla Marcuzzi le sue ricette, le sue due uniche ricette. Due primi piatti, perché Alessia adora la pasta. La pasta con le zucchine e la pasta ai quattro pomodorini, sono i due primi piatti che Alessia Marcuzzi cucina anche a Mara quando la invita a casa. L’ammissione fa sorridere tutti, l’ex conduttrice Mediaset che ripete che solo quello sa fare.

Alessia Marcuzzi a Domenica In

A questo punto la curiosità sale, come sono i due primi piatti della Marcuzzi? “Per la pasta con le zucchine fai spadellare le zucchine, le frulli con olio e basilico ma una parte non la frulli e la lasci in padella, così quando mischi tutto, un po’ di zucchine e un po’ di salsa viene buonissimo e faccio un figurone”.

Come sarà la pasta ai 4 pomodori? “Metto 4 tipo di pomodoro tagliati a pezzi, sempre in padella con un po’ di aglio e olio e spadelli. Insomma, è sempre la stessa ricetta” tante risate in studio ma proveremo le due ricette di Alessia Marcuzzi.

“Sei bella come mai, prima ti vedevo troppo magra e ti continuavo a fare l’amatriciana perché eri per me troppo magra. La prima volta che ti ho invitato a mangiare a casa ho detto a Nicola che di certo avresti mangiato poco, invece…”.

Ed ecco le immagini da casa di Mara Venier, la conduttrice di Domenica In che in tuta cucina di tutto e mostra Alessia Marcuzzi che mangia di tutto ma che non ingrassa mai.