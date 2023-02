Sono perfette le parole di Andrea Delogu a Le Iene: “Ho 40 anni e sto”

Il monologo di Andrea Delogu a Le Iene: ecco che cosa ha detto la conduttrice

Se vogliamo davvero aiutare tutte le donne ad accettare un certo tipo di messaggio, dobbiamo raccontare più spesso le storie di donne “normali”. Si è vero, Andrea Delogu è una professionista, ce l’ha fatta, è in tv, è amatissima, ha forse la vita che ha sempre sognato. Ma come ci è arrivata ad avere tutto questo, lei che non aveva nessun santo in paradiso, lei che ha sempre costruito passo dopo passo la strada che l’ha portata al successo? Ha provato a spiegarlo nella puntata de Le Iene del 21 febbraio 2023 Andrea Delogu, ricordando anche, che non tutto è sempre così bello e splendente. Anche lei come molte donne, affronta le paure del tempo che passa, ha dovuto superare la fine del matrimonio e dimenticare l’uomo che credeva avrebbe amato per sempre. Oggi ha 40 anni e prova a spiegare agli uomini e alle donne, perchè si accetta come è, come ha capito chi vuole essere e che cosa vuole fare. Parole perfette.

Il monologo di Andrea Delogu a Le Iene

“Ho 40 anni e si sa, i 40 anni sono considerati il giro di boa. I miei hanno coinciso con progetti sospesi, la fine di un matrimonio e di un metabolismo attivo. A un certo punto tutto finito. Tutto questo mi ha messo a dura prova, sia mentalmente che fisicamente” inizia così il racconto di Andrea Delogu, con il suo monologo tra l’ironico e il serio. La conduttrice e speaker radiofonica ha continuato: “Ho pensato di riprendere in mano me stessa, e ho fatto tutto quello che fanno le persone decise a riprendersi la dignità: l’abbonamento annuale in palestra. Ho iniziato con addominali, zumba, cross fit. L’entusiasmo è finito dopo i primi cinque minuti. A 40 anni il cervello si disunisce dal corpo. Il cervello ti dice “Scaliamo l’Everest”, il corpo: “Col ca**o”. Tu sei al centro. “

E ancora: “Ho 40 anni, non 20 dove hai gli ormoni a palla, la testa piena di sogni e il futuro in mano. Ho 40 anni, non 60. Hai capito chi sei, hai vinto le tue battaglie e hai abbandonato quelle che non facevano più per te. I 40 anni sono la fase della consapevolezza. Devi ricominciare a conoscerti.”

Un po’ quello che ha fatto lei. Andrea Delogu nello studio de Le Iene ha spiegato: ” Ti guardi allo specchio e cerchi solo difetti, difetti perché ti insegnano a fermare il tempo, non ad accettarlo, che è la sfida più grande. Accettare il cambiamento, concedendosi il centro del proprio palcoscenico. “

E poi ha concluso: “Sono arrivata fin qui, consapevole che sbaglierò ancora, che mi spezzeranno ancora il cuore, che mi innamorerò, che sarò felice e disperata. Ma sarò viva, con la voglia di rischiare ancora. Se ci penso non mi sono mai sentita così forte, coraggiosa, sexy. Mi chiamo Andrea, ho 40 anni e sto”.