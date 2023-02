Andrea Delogu parla del divorzio: “È arrivato a ciel sereno, mi ha spezzata”

Le parole di Andrea Delogu a Domenica IN: ecco che cosa ha detto sulla fine del suo matrimonio con Francesco Montanari

Emozioni, risate ma anche tante confidenze nella puntata di Domenica In del 19 febbraio. Mara Venier ha fortemente voluto in studio Andrea Delogu, bella e brava conduttrice di Rai 1. Una donna che, come ha giustamente fatto notare Mara, è arrivata dove è oggi, con le sue gambe, dovendosi sudare tutto e ha dimostrato di essere più che brava. Nello studio di Domenica IN non si è parlato solo del lavoro di Andrea Delogu, che di recente ha riscosso grandissimo successo con la sua conduzione al PrimaFestival. C’è stato spazio anche per le emozioni, per la vita privata, per le confessioni sull’amore. Forse non tutti lo sanno ma sono passati quasi tre anni dalla fine del matrimonio tra Andrea Delogu e Francesco Montanari. Si erano sposati da pochissimo, dopo un fidanzamento in cui erano sempre sembrati più che innamorati. E infatti, nessuno si aspettava la notizia del divorzio, neppure Andrea. E’ stata una separazione improvvisa di cui nessuno dei due ha mai voluto parlare. Ospite a Domenica In, la conduttrice , per la prima volta ha raccontato qualcosa in più, senza però mai scendere nel dettaglio.

Le parole di Andrea Delogu sul divorzio

Andrea Delogu si è lasciata andare: “Ho un divorzio alle spalle che non mi aspettavo, ma era giusto così. È arrivato a ciel sereno, mi ha spezzata. È stato tutto difficilissimo. Ho provato a rialzarmi e conoscere altri esseri umani in giro per il mondo, ma l’unico che mi ha capita è stato il ragazzo con sui sto adesso. Sono molto innamorata”.

Andrea Delogu parla di Luigi Bruno. Lo ha conosciuto un anno dopo la separazione ma la notizia di questo fidanzamento ha destato scalpore, per via della differenza di età tra i due. La Delogu ha spiegato: “Ha 16 anni in meno di me e ogni volta che dico questa cosa o che pubblico una foto di me e lui, cosa rarissima, ricevo tantissime critiche. Se è la donna a essere più grande sembra sia un peccato divino, se invece è l’uomo va benissimo“. E quando sono state mostrate in diretta le foto del suo fidanzato, la conduttrice non si è lasciata sfuggire l’occasione di commentare: “Sì, è quel bono là. Chiamami stupida”.