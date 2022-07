Andrea Delogu alle Maldive col fidanzato, ferita risponde alle critiche

Critiche assurde contro Andrea Delogu che ferita risponde

Andrea Delogu è fidanzata con Luigi Bruno, un modello di 15 anni più giovane, perché criticare il loro legame, ridicolizzare un rapporto che è importante? Le critiche piovute su Andrea Delogu hanno ferito la conduttrice che stanca ha risposto tra le pagine di Panorama. E’ assurdo dovere rispondere a critiche di questo tipo, critiche che riguardano la vita privata, che tra l’altro è vissuta alla luce del sole senza arrecare danno ad altri. Il matrimonio di Andrea Delogu è finito da tempo e a distanza di tempo sia lei che Francesco Montanari ne hanno parlato. La coppia è invece in vacanza alle Maldive, un sogno che la conduttrice desiderava realizzare, un luogo romantico.

Andrea Delogu risponde al gossip e ai pettegoli

“Perché l’amore tra Scamarcio e Porcaroli è straordinario e il mio no?” baserebbe già questa domanda di Andrea per mettere a tacere tutti. Scamarcio ha 42 anni ed è legato a Benedetta Porcaroli che ne ha 24. Più o meno a parti invertite la stessa età di Andrea e Luigi ma a lei arrivano le critiche, ai due attori le congratulazioni. “Su un giornale c’erano le paparazzate di Scamarcio con la Porcaroli e un titolo tipo ‘amore straordinario’, due pagine dopo ero io e il mio fidanzato dove lui veniva liquidato come il mio toy boy”.

Nell’intervista la conduttrice del Tim Summer Hits in coppia con Stefano De Martino sottolinea:“Il tentativo di ridicolizzare un rapporto, come se la differenza d’età fosse un fatto dirimente”. La saggezza della Delogu per vince su tutto: “La porzione di cattiverie che arrivano fuori dalla mia bolla è minima ma non mi ero mai accorta della ferocia di certe critiche fino a quando non le ho provate sulla mia pelle – e conclude – Detto questo ho deciso di vivere la mia vita senza stare appesa ai giudizi altrui”.