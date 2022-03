Andrea Delogu è cresciuta a San Patrignano, da sempre orgogliosa dei genitori

Ospite a Verissimo Andrea Delogu inizia l’intervista raccontando della comunità dove è nata e cresciuta. E’ cresciuta a San Patrignano, un’infanzia felice ma fuori dall’ordinario perché in una comunità di recupero. E’ lì che i suoi genitori si sono conosciuti. “Luci e ombre che capirà solo più in là con gli anni” ma in realtà sono state più luci che ombre e di tutto questo Andrea Delogu ringrazia i genitori. Ha affrontato la dislessia, vedeva che in classe arrivava sempre dopo tutti gli altri e questo le faceva molto male. Aveva il sogno di diventare conduttrice e ce l’ha fatta, ci è riuscita, pronta a cogliere al volo l’occasione anche grazie a Renzo Arbore che ha creduto in lei.

Andrea Delogu una bimba libera in un mondo chiuso

Ma di quel mondo e del perché erano in comunità i suoi genitori le hanno raccontato tutto quando ha iniziato a crescere. Andando a scuola la trattavano in modo diverso, non volevano starle accanto. A lei mamma e papà hanno spiegato perché erano in comunità, le hanno fatto capire con la loro limpidezza che non doveva sbagliare, che avvicinarsi alla droga è sempre sbagliato. Per anni Andrea Delogu non ne ha parlato, non voleva che i suoi che tanto avevano fatto per essere liberi e forti venissero chiamati “ex tossici”. Li voleva proteggere anche una volta usciti dalla comunità. “In un certo senso quella sarà sempre casa mia perché c’è un pezzo di me dentro e sono felice di essere cresciuta così e voglio che i miei genitori sentano questa cosa: io sono felice e orgogliosa di quello ce hanno fatto per me”. Solo una volta è tornata a San Patrignano, da grande ma non si è goduta quel momento, era scioccata.

I suoi genitori, anche sua sorella lavorano in ospedale e durante il Covid ha avuto paura di perderli ed è stato in quei momenti che ha avuto la consapevolezza di quanto loro fossero importanti.