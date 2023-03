Ludovica Valli, compleanno in casa: “La vita che ho sempre desiderato”

Ludovica Valli ha festeggiato il suo compleanno a casa, nel modo più semplice

Ieri Ludovica Valli ha festeggiato il suo compleanno, a casa, felice. Nessun party per l’influencer che da poche settimane è diventata mamma del suo secondo figlio. Ludovica Valli ha compiuto 26 anni e aveva già anticipato di non avere organizzato nulla per il suo compleanno, che avrebbe festeggiato nel modo più semplice possibile. A 26 anni si sente del tutto realizzata perché ha già esattamente la vita che sognava. Fare la mamma, avere accanto un compagno speciale, ha già tutto dalla vita e per il momento si gode ogni istante, piena di gioia. E’ proprio il papà dei suoi bellissimi bambini che le ha regalato tutto ciò che desiderava: tante dediche piene d’amore. E’ tra le storie di Instagram che il suo Giamaria scrive una dopo l’altra parole d’amore e gli auguri alla bellissima Ludovica Valli. Non smetterà mai di ringraziarla per quello che lei fa per lui e la loro famiglia, per il sostengo, per tutto l’amore possibile. Sono felici, complici e sereni e si vede.

Torta e palloncini per il compleanno di Ludovica Valli

Sembra non avere alcun desiderio da esprimere la sorella di Beatrice Valli, c’è chi con un po’ di cattiveria chiede se per regalo non abbia ricevuto qualche altro ritocchino. Ludovica non ci fa caso, è troppo impegnata con i suoi figli e tutta la felicità che sta vivendo. Ammette che non è di certo semplice fare la mamma di due bimbi così piccoli ma adesso è felice di dedicare tutto il suo tempo a loro. Non ha partecipato nemmeno alla settimana della moda a Milano, non ha tempo e per il momento non le manca.

Una torta a forma di cuore, deliziosa, una candelina rosa, palloncini a forma di cuore e stella e tante emozioni. Questa la festa di compleanno di ieri a casa di Ludovica Valli. A casa con lei c’era anche la mamma che però stamattina è già scappata via, prima che si alzassero tutti.

“Nessun desiderio da esprimere, questo, è tutto ciò che ho sempre desiderato, sognato nella mia vita! Sarò per sempre grata alla vita. Mi sento una donna, una mamma così tanto fortunata. E grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi, voi che siete da sempre la mia seconda famiglia”.