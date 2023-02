Ludovica Valli dopo il parto è in lacrime, ha paura e racconta di ferite indelebili

Ludovica Valli è in lacrime, dopo il parto ha paura e inizia a raccontare cosa è successo

Ludovica Valli è in lacrime, piange dopo il parto, ha paura. E’ sui social, tra le storie di Instagram, che Ludovica Valli mostra tutto, alterna le foto della gioia con il suo piccolo Otto tra le braccia a quelle mentre piange. E’ uno sfogo importante quello dell’influencer che inizia a spiegare cosa è successo. Ludovica Valli è mamma per la seconda volta, mostra il suo bambino con il viso pieno di graffi, è dolcissimo e indifeso, è il loro secondo miracolo, suo e di Gianmaria. Adesso sono in quattro e la Valli mostra anche le foto di Anastasia appena nata e di Otto: sono praticamente identici. Ludovica Valli pensa che magari il prossimo figlio potrebbe somigliare a lei perché tutti e due così simili tra loro sono identici al papà. Ma in tutta questa felicità perché l’influencer sorella di Beatrice Valli piange, di cosa ha paura?

Ludovica Valli piange dopo il parto e spiega il motivo

“È stato tutto così veloce e davvero straordinario che ancora faccio fatica a realizzare, soprattutto perché Otto Edoardo come Anastasia è arrivato nella nostra vita dopo che la nostra famiglia (io e Gianmaria) avevamo subito segni/ferite indelebili, ecco perchè ora piango…” ed ecco che Ludovica inizia a raccontare.

Adesso è felice ma non dimentica: “Sono così grata alla vita di avere la possibilità di abbracciare i miei figli ogni volta che lo desidero. Ci si rende davvero conto che tutto il resto non conta niente. Sto bene, ho solo un po’ paura. Vi racconterò tutto molto presto”. Cosa è successo alla Valli? Perché le torna in mente tutto adesso l’ha spiegato, è così felice che ha paura, paura di cosa?

Ci sono stati dei problemi, addirittura ferite indelebili. In molti pensano che tutto possa essere collegato alle loro famiglie di origine ma c’è chi pensa che Ludovica Valli in passato abbia nascosto qualche dolore ai suoi follower. Ha promesso che presto racconterà tutto ma intanto i fan si stanno preoccupando. Non dovrebbero, adesso è felice, madre di due figli così tanto desiderati.