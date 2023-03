Paola Caruso festeggia il compleanno del figlio. Come sta Michelino?

Come sta il figlio di Paola Caruso? Il piccolo ha appena festeggiato il quarto compleanno con tanti piccoli amici

Sul suo profilo social Paola Caruso mostra foto e video del compleanno del figlio. Una festa di compleanno allegra e dolcissima per il piccolo Michele, ma come sta il bambino? Paola Caruso in lacrime ha raccontato a Verissimo che suo figlio ha avuto un grave problema di salute, ha spiegato quanto accaduto in Egitto mentre erano in vacanza. La febbre, la siringa che ha compromesso il nervo e la gamba del figlio che non reagiva più. Da quel momento è iniziato il dramma di Paola Caruso, il ritorno immediato in Italia, le cure e le terapie dei medici per far tornare il piccolo Michelino a camminare come prima. Solo un mese dopo la showgirl è riuscita a raccontare tutto, l’ha fatto in tv, nell’intervista su Canale 5 spiegando che suo figlio camminava grazie ad un tutore. Ha fatto piangere anche Silvia Toffanin ma adesso come sta il bambino?

Come sta il figlio di Paola Caruso

Sono passate altre settimane dall’intervista a Verissimo e Paola aveva già anticipato che per il suo bambino avrebbe organizzato una festa di compleanno bellissima, tutto pur di farlo distrarre e renderlo felice. Magari aveva anche qualche senso di colpa, come tutti i genitori quando prendono una decisione che poi si rivela sbagliata per i figli.

Michelino ha compiuto 4 anni ed è sempre più bello. Sembra adori i dinosauri, infatti il tema della sua festa è Jurassic World. Paola Caruso felice posa con il suo bambino dietro alla bellissima torta; con loro due c’è come sempre nonna Wanda, la madre adottiva della Caruso. Ancora una volta non si vede invece la madre naturale, quella incontrata grazie a Barbara D’Urso, e nemmeno il papà del bambino, Francesco Caserta. Sembra che lui, in base a ciò che racconta la showgirl, non si sia mai occupato del figlio.

Michele sembra camminare bene, salta, si diverte con gli altri bambini, i piccoli amici invitati alla sua festa di compleanno. A giudicare dalle immagini sui social sembra che il peggio sia davvero passato, che quanto accaduto a Sharm sia ormai solo un brutto ricordo.