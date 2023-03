Aurora Ramazzotti quasi pronta al parto, dispiaciuta per il concerto di Eros

Aurora Ramazzotti dispiaciuta per non avere partecipato al concerto di papà Eros ma il parto è troppo vicino

Manca pochissimo al parto di Aurora Ramazzotti, lei si prepara, è quasi pronta ma anche dispiaciuta di dover rinunciare a più cose come al concerto di Eros. Ieri sera Aurora non era al concerto di Eros Ramazzotti a Milano; lei che l’ha sempre seguito in giro ma che soprattutto non mancava mai alle date vicino a casa ieri è rimasta a casa. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha già confidato che la sua gravidanza non è stata e non è perfetta, non come quelle della sua mamma, nessun momento idilliaco né la forza di lavorare fino all’ultimo giorno. Ogni gravidanza è diversa dall’altra ma Aurora Ramazzotti si è sentita inadeguata quando ha provato a non parlare della dolce attesa o a dire che per lei non era facilissimo. Ieri ha rinunciato al concerto del papà e ha terminato invece l’album dei ricordi e la cameretta per il suo bambino. E’ felicissima con Goffredo Cerza di avere un bebè ma sta vivendo tutto come accade a tantissime donne ma non tutte lo confessano.

Aurora Ramazzotti dispiaciuta di non essere al concerto di Eros Ramazzotti

La gravidanza è agli sgoccioli, il parto è previsto tra fine marzo e inizio aprile ma il bebè potrà decidere di nascere anche prima. Lei si è fermata già da un po’ di tempo, dispiaciuta di non avere più l’energia per fare tutto come prima ma non c’è niente di più normale.

Ironizza sul pancione su cui cade davvero tutto quello che mangia e sembra mancarle tanto la vita di prima. “Quanto vorrei essere lì” ha commentato con lacrimuccia rispondendo al tag di un amico che invece era al concerto del cantante romano.

Lo stato avanzato della gravidanza non le permette di fare tutto quello che faceva prima ma Aury si prepara al meglio sistemando la cameretta del figlio, coccolando i suoi gatti e facendosi prendere in giro dal suo compagno. Ha anche confidato che tra tutti chi davvero non si tiene per l’arrivo del piccolino è Michelle Hunziker; lei ha comprato tutto per il nipotino, nella sua casa ha già preparato la stanza con tutto l’occorrente. Tutto quello che ha comprato Aurora l’ha comprato anche lei, così ogni volta che il nipote starà con la nonna non ci sarà bisogno di borsoni da preparare e tutto sarà più semplice.