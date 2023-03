Eros Ramazzotti innamorato: le foto con la giovane fidanzata, una nuova storia importante

Le foto di Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, la nuova fidanzata del cantante, un'altra storia importante

Arrivano anche le foto di Eros Ramazzotti e la sua nuova fidanzata, le pubblica Chi e svela che la nuova compagna è Dalila Gelsomino. Quindi, Eros Ramazzotti non è fidanzato con la modella di cui parlava il gossip ma con la ragazza che non è più misteriosa. E’ in occasione del suo compleanno, 34 anni, che Eros ha deciso di uscire allo scoperto facendole gli auguri sui social. “Auguri amore mio” sono bastate queste parole per far scattare tutti ed ecco che i paparazzi hanno beccato Eros Ramazzotti con Dalila Gelsomino. Adesso non ci sono più dubbi, è lei la sua compagna, è lei la donna che da mesi gli sta accanto. Adesso si copre anche che Dalila Gelsomino è la persona che ha accompagnato Eros anche nel suo viaggio a Cancun, in Messico, lo scorso ottobre, quando Ramazzotti festeggiava il suo compleanno, 59 anni.

Tra Eros Ramazzotti e la sua fidanzata 25 anni di differenza

Sempre compagne più giovani, la più grande resta Michelle Hunziker ma è ugualmente molto più giovane di Eros. La nuova storia d’amore è alla luce del sole ed è ovvio che i 25 anni di differenza non pesino a nessuno dei due.

La rivista Chi aveva paparazzato insieme Eros e Dalila Gelsomino anche a Milano, era dicembre, tornavano insieme a casa di lui dopo un pranzo al ristorante. Gesti affettuosi e complici, si era parlato di un flirt, di una donna misteriosa mentre Eros Ramazzotti era sempre pronto a smentire nuovi amori, infastidito dal gossip. Ha sempre parlato di amicizie da quando è finito il matrimonio con Marica Pellegrinelli ma adesso anche lui è pronto a dire a tutti che Dalila Gelsomino è la sua nuova compagna, il suo nuovo amore; forse già la terza donna più importante della sua vita. Anche se sarà sempre complicato il confronto con Michelle Hunziker, che per il cantante romano resta la donna che ha amato di più.

La famiglia così diventa sempre più allargata, anche Marica è felice ormai da tempo con William Djoko. Con Eros la Pellegrinelli ha due figli, Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Con Michelle Hunziker invece la splendida Aurora che sta per diventare madre e rendere nonno Ramazzotti.