Michelle Hunziker non trattiene le lacrime: Eros e Aurora sono uno spettacolo

Impossibile per Michelle Hunziker trattenere le lacrime quando sul palco ci sono Eros e Aurora insieme

La missione impossibile di Michelle Hunziker nella puntata del 22 febbraio 2023 è stata quella di trattenere le lacrime nel vedere Aurora Ramazzotti con quel pancione così gigante sul palco, e il suo papà, Eros Ramazzotti insieme, parlare di musica e di famiglia. La conduttrice non ce l’ha fatta e si è commossa: come non comprendere che grande emozione stesse provando la Hunziker, orgogliosa di quelle due creature, anzi tre, sul palco a pochi centimetri da lei. Michelle, che presto diventerà nonna, ha ascoltato defilata le parole di suo figlia e quello che lei ed Eros hanno voluto condividere con il pubblico. Tra un aneddoto e l’altro sulla gravidanza, e le frasi di un padre più che orgoglioso di avere una figlia speciale come Aurora, il pubblico a casa ha anche avuto modo di ascoltare le parole di Ramazzotti, sul suo esordio, su quanto sia stato difficile all’epoca, per un ragazzo di periferia come lui, farsi strada nel mondo della musica. Michelle ha ascoltato in disparte le parole del suo ex marito e la sensibilità di Aurora nel raccontare un lato diverso del suo papà. Un momento molto emozionante che il pubblico a casa ha apprezzato moltissimo. In diretta infatti, sono arrivati sui social tantissimi commenti per Eros, Aurora e Michelle. Il pubblico di Canale 5 è stato felice di vedere uno show pulito, senza disgrazie, senza provocazioni, senza parolacce. Qualcosa di molto lontano dal trash che ha portato in tv dei momenti carichi invece di amore e bellezza. Cose che nella prima serata di Canale 5 mancano spesso.

Le parole di Aurora a papà Eros

Il faccia a faccia tra Eros e Aurora che ha commosso Michelle

“Con me sei sempre stato molto protettivo rispetto all’idea che potessi fare musica. Cosa ti preoccupava?” ha chiesto Aurora al suo papà. Eros ha risposto: “Il giudizio della gente, perché provare a cantare ti avrebbe messa sicuramente a paragone con tuo padre”. Una conversazione liberatoria, che ha permesso poi ad Aurora di cantare finalmente davanti a lui: “Mi sono resa conto col tempo che pensavo di avere vergogna di cantare davanti agli altri, ma in realtà la cosa riguardava solo te“. E invece i due hanno regalato un momento molto emozionante a tutto il pubblico di Michelle Impossibile, per la felicità di mamma Hunziker, commossa nel suo angolo, ad ammirare queste due meraviglie.